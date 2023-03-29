Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.

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Силою ченців УПЦ МП не виганятимуть

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП не виганятимуть силою з Києво-Печерської лаври, адже вони самі підуть. Для України це питання національної безпеки – на території нашої країни не може бути роботи російської церкви.

"Якщо будь-яка інституція пов'язана з Московією, вона не має права працювати на території нашої країни. Їм треба привести у відповідність всі свої документи, які є у цієї установи", – наголосив Данілов.

Він додав, що УПЦ МП нічим не відрізняється від усіх інших інституцій, які працюють на території нашої держави, а в Україні заборонена співпраця з країною-агресором

Це ж не виселення, бо це не готель. Це власність нашої держави, яка має бути звільнена згідно з нормативно-правовими документами, які існують. Якщо хтось вважає, що він не повинен виконувати закони нашої країни, то він дуже помиляється,

– зазначив секретар РНБО.

За його словами, якщо хтось вважає, що він має там лишитися на якийсь період часу, то ніяких провокацій, які сьогодні хоче влаштувати російська ФСБ на території Лаври, не може бути.

"Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до якихось умов", – пояснив Данілов.

Водночас він нормально поставився до того, що духовенство подало позов до суду щодо так званого виселення.

"У нас демократична країна", – підсумував секретар РНБО.

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