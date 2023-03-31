Журналисты получили документы, объясняющие причины, почему представителей Минкульта не пустили в монастырь. Там указано, мол, при повторной попытке осмотреть здание ключи не подошли.

К теме Представители УПЦ МП снова не пустили комиссию Минкульта в Лавру

Членов комиссии от помещения оттеснили "неизвестные лица в монашеских рясах". Очевидно, что это монахи московского патриархата.

Кроме того, снова обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело из-за блокирования доступа к зданиям. Комиссия снова придет в Лавру в понедельник, 3 апреля.

Комиссию не пустили в Лавру / Фото "Радио Свобода":

Кстати, 30 марта представителям комиссии также не удалось попасть в святыню. Монахи УПЦ МП вооружились рациями и заблокировали входы в храмы

Московский патриархат не хочет покидать Лавру

В Минкульте отмечали, что УПЦ МП должен покинуть Лавру, поскольку договор об аренде расторгли. Помещения Лавры принадлежат государству.

Пророссийские попы пошли в суд. Однако накануне суд отклонил заявление УПЦ московского патриархата на признание расторжения договора аренды недействительным.

Священники заявили, что все равно будут оспаривать решение.