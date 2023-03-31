Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, что у России есть план, чтобы создать картинку для российского телевидения и показать, что якобы украинская власть физически "давит" на представителей духовенства, которое там есть, пишет 24 Канал.

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Однако Алексей Данилов заверил, что Украина физически не будет выгонять УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Это ведь не украинская тактика.

Как Украина выселит УПЦ МП из лавры

Спокойно решение страны будет исполнено, государственный заповедник будет полностью в руках Украины. Потом мы будем решать, что там будет происходить,

– заявил Данилов.

Он заверил, что решения, принятые государством, будут выполняться всеми, независимо от профессии и рода занятий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что все провокации, которые сейчас готовит Россия, не сработают. Данилов заверил, что толкание митрополитом Павлом (Лебедем) журналистки, поломка камеры журналистов Суспильного другим представителем УПЦ МП – это все из той же серии.

"Мы понимаем действия пятого и первого управления ФСБ, которые сегодня занимаются этими вопросами. Еще раз подчеркиваю – все будет исполнено, согласно закону. Лавра будет очищена от тех людей, которые там находятся", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что мы понимаем, что это российский проект.

Следует добавить, что глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь не принимает факт выселения УПЦ МП из святыни. Во время своего обращения 29 марта Павел, более известный как "Паша Мерседес", угрожал властям и заявил: "Я не поеду к последнему из вас, пока не похороню всех".

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