Подобная дерзость должна наказываться внутри церкви. Об этом 24 Каналу рассказал архимандрит, доктор философских наук по специальности "Богословие" Кирилл Говорун.

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Архимандрит подчеркнул, что руководство Лавры, в частности, митрополит Павел ведет себя дерзко. Он живет, не понимая, что происходит в стране, не понимая, что происходит в церкви.

Он ведет себя как очень холеный ребенок, типичный нарцисс, которому плевать на все, что происходит вокруг него. Мол, пусть все горит вокруг огнем, пусть Лавра горит, а он будет делать так, как он делает,

– добавил говорящий.

Ответственность за слова и действия Павла Лебедя

Кирилл Говорун назвал поведение скандального Паши "Мерседеса" совершенно неприемлемым. К сожалению, по его одиозности судят многих представителей московского патриархата и это проблема.

Архимандрит подчеркнул, что структура управления внутри церкви позволяет влиять на такие конфликтные ситуации.

Представитель церкви напомнил, что митрополит Павел не является самодостаточным главой Киево-Печерской лавры, он является наместником. Это значит, что он представляет священного архимандрита Лавры, а это митрополит Онуфрий. Фактически Павел является исполнителем воли Онуфрия.

По словам Кирилла Говоруна, митрополита Онуфрия много раз убеждали, "чтобы тот избавился от этого токсического персонажа в Лавре".

Митрополит Онуфрий на убеждений не обращал внимания. Это исключительно его решение, это его ответственность. Мне кажется, что то, что говорит и делает митрополит Павел, то, что происходит в Лавре – это непосредственная и, возможно, даже исключительная ответственность митрополита Онуфрия – главы этой церкви,

– резюмировал архимандрит.

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Что известно об одиозном митрополите Павле