Подобная дерзость должна наказываться внутри церкви. Об этом 24 Каналу рассказал архимандрит, доктор философских наук по специальности "Богословие" Кирилл Говорун.
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Архимандрит подчеркнул, что руководство Лавры, в частности, митрополит Павел ведет себя дерзко. Он живет, не понимая, что происходит в стране, не понимая, что происходит в церкви.
Он ведет себя как очень холеный ребенок, типичный нарцисс, которому плевать на все, что происходит вокруг него. Мол, пусть все горит вокруг огнем, пусть Лавра горит, а он будет делать так, как он делает,
– добавил говорящий.
Ответственность за слова и действия Павла Лебедя
Кирилл Говорун назвал поведение скандального Паши "Мерседеса" совершенно неприемлемым. К сожалению, по его одиозности судят многих представителей московского патриархата и это проблема.
Архимандрит подчеркнул, что структура управления внутри церкви позволяет влиять на такие конфликтные ситуации.
Представитель церкви напомнил, что митрополит Павел не является самодостаточным главой Киево-Печерской лавры, он является наместником. Это значит, что он представляет священного архимандрита Лавры, а это митрополит Онуфрий. Фактически Павел является исполнителем воли Онуфрия.
По словам Кирилла Говоруна, митрополита Онуфрия много раз убеждали, "чтобы тот избавился от этого токсического персонажа в Лавре".
Митрополит Онуфрий на убеждений не обращал внимания. Это исключительно его решение, это его ответственность. Мне кажется, что то, что говорит и делает митрополит Павел, то, что происходит в Лавре – это непосредственная и, возможно, даже исключительная ответственность митрополита Онуфрия – главы этой церкви,
– резюмировал архимандрит.
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Что известно об одиозном митрополите Павле
- Павел Дмитриевич Лебедь с 1994 года является наместником Успенской Киево-Печерской Лавры. Он был противником предоставления автокефалии ПЦУ, являлся депутатом Киевского городского совета от пророссийской Партии регионов. А после полномасштабного российского вторжения не стал осуждать действия России, а заявил, что украинцы не слышали оговорки, а "теперь пожинают плоды".
- В ответ на решение о прекращении договора аренды Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел заявил, что представители московского патриархата не собираются оттуда уезжать, ведь им просто некуда.
- Потом дошло и рукоприкладство. Во время общения с журналистами он пытался ударить представителей СМИ, а потом толкнул журналистку, потому что она хотела задать ему вопрос.
- Потому что представителям УПЦ МП не удалось встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Они записали видеообращение, в котором Паша "Мерседес" не подбирал слова. Он раздался проклятиями и угрозами в адрес украинской власти.