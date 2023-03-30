Так, митрополит УПЦ МП начал угрожать журналистам избиением палкой. Поэтому ситуация возле Лавры продолжает накаляться.

К теме Я не поеду, пока всех вас здесь не похороню, – Паша "Мерседес" разразился угрозами

Как Паша "Мерседес" угрожал палкой

На обнародованном видео можно увидеть, как митрополит Паша "Мерседес" угрожает журналистам в Лавре избиением палкой за то, что к нему обращаются с вопросами.

Однако позже митрополит начал открещиваться и заявил, что никому не угрожает. На вопрос одного из журналистов, кого Павел собирается бить, он ответил: "Тебя".

После этого поклонник Московского патриархата подошел к верующим. Он отметил, что у комиссии Минкульта нет "никаких разрешений".

Это провокация Минкульта. Вчера мне сказали помириться с министром культуры, но я с ним не ссорился,

– заявил митрополит.

Паша "Мерседес" угрожал палкой журналистам: смотрите видео

Что происходит возле Лавры 30 марта

Поклонники и монахи УПЦ МП не спешат уезжать из Лавры. Уже второй день они делают все, чтобы остаться на территории монастыря.

Утром 30 марта священники УПЦ МП провели богослужение в Лавре. Служба монахов должна была длиться до 10 утра.

В 10 утра на территорию Киево-Печерской Лавры прибыла комиссия, чтобы начать процесс передачи имущества храму государству.

Позже стало известно, что комиссию Минкульта не пустили в Лавру. Там говорят, если им будут препятствовать и дальше, придется обратиться в полицию.

Напомним, что 29 марта представители УПЦ МП должны были покинуть Лавру, поскольку закончился договор аренды. Паша "Мерседес" разразился угрозами и проклятиями украинским властям. Ранее он также заявил, что монахи УПЦ МП не покинут территорию Киево-Печерской Лавры, несмотря на прекращение договора аренды.

Один из монахов УПЦ МП также заявил журналистам, что не собирается покидать монастырский комплекс.

Кстати, часть находящихся на территории Лавры церковников УПЦ МП настроена на диалог относительно выезду, однако некоторые готовы устроить провокации.