Так, поклонники и монахи УПЦ МП не спешат выезжать из Лавры. Уже второй день они делают все, чтобы остаться на территории монастыря.
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Что происходит в Лавре
Утром 30 марта священники УПЦ МП проводят богослужение в Лавре. Они транслируют все в своей соцсети в прямом эфире. Служба монахов должна была длиться до 10 утра.
Богослужение УПЦ МП в Лавре 30 марта / фото с фейсбука УПЦ
В 10 утра на территорию Киево-Печерской Лавры должна прибыть комиссия, чтобы начать процесс передачи имущества храма государству.
Что этому предшествовало: последние новости
- Ранее сообщалось, что УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта 2023 года.
- Митрополит Павел Лебедь заявил, что монахи УПЦ МП не покинут территорию Киево-Печерской Лавры, несмотря на прекращение договора аренды.
- 29 марта возле Киево-Печерской Лавры собрались верующие и монахи УПЦ МП. Они отказывались покидать территорию монастыря.
- Никита Потураев заявлял, что часть находящихся на территории Лавры церковников УПЦ МП настроена на диалог по поводу выезда, однако некоторые готовы устроить провокации.
- Кстати, Паша "Мерседес" разразился угрозами и проклятиями украинским властям. Он якобы "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви из Лавры.
- Кроме этого, один из монахов УПЦ МП заявил журналистам, что не собирается покидать монастырский комплекс. По его словам, УПЦ МП не получила никакого судебного решения.