Так, поклонники и монахи УПЦ МП не спешат выезжать из Лавры. Уже второй день они делают все, чтобы остаться на территории монастыря.

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Что происходит в Лавре

Утром 30 марта священники УПЦ МП проводят богослужение в Лавре. Они транслируют все в своей соцсети в прямом эфире. Служба монахов должна была длиться до 10 утра.

Богослужение УПЦ МП в Лавре 30 марта / фото с фейсбука УПЦ

В 10 утра на территорию Киево-Печерской Лавры должна прибыть комиссия, чтобы начать процесс передачи имущества храма государству.

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