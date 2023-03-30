Так, прихильники та ченці УПЦ МП не поспішають виїхати з Лаври. Вже другий день поспіль вони роблять все, щоб залишитись на території монастиря.
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Що відбувається у Лаврі
Зранку 30 березня священники УПЦ МП проводять богослужіння у Лаврі. Вони транслюють все у своїй соцмережі в прямому ефірі. Служба ченців мала тривати до 10 ранку.
Богослужіння УПЦ МП у Лаврі 30 березня / фото з фейсбуку УПЦ
О 10 ранку на територію Києво-Печерської Лаври має прибути комісія, щоб розпочати процес передачі майна храму державі.
Що цьому передувало: останні новини
- Раніше повідомлялося що УПЦ МП мала була покинути Києво-Печерську Лавру до 29 березня 2023 року.
- Митрополит Павло Лебідь заявив, що ченці УПЦ МП не залишать територію Києво-Печерської Лаври, попри припинення договору оренди.
- 29 березня біля Києво-Печерської Лаври зібралися віряни та ченці УПЦ МП. Вони відмовлялися залишати територію монастиря.
- Микита Потураєв заявляв, що частина церковників УПЦ МП, що перебувають на території Лаври, налаштована на діалог щодо виїзду, однак деякі готові влаштувати провокації.
- До речі, Паша "Мерседес" вибухнув погрозами та прокльонами українській владі. Він нібито "гарантував", що Бог не простить лідеру держави вигнання Московської церкви з Лаври.
- Окрім цього, один з ченців УПЦ МП заявив журналістам, що не збирається покидати монастирський комплекс. За його словами, УПЦ МП не отримала ніякого судового рішення.