Обо всем этом и многом другом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пообщался с нашей Екатериной Соляр. 24 Канал предлагает вашему вниманию первую часть интервью.

К слову Я не поеду, пока всех вас здесь не похороню, – Паша "Мерседес" разразился угрозами

Попы УПЦ МП угрожают Зеленскому

Видите ли, те, кто очень сильно звал сюда "русский мир", сильно любят "русский мир", почему-то в "русский мир" ехать не хотят, а очень сильно хотят остаться в нашей Киево-Печерской лавре. Даже такой способ нашли: в суд подали.

Здесь все просто, на мой взгляд. Просто мы очень толерантны постоянно и хотим все же вести себя так, как ведут себя другие демократические страны, даем возможность людям осознать свою неактуальность сегодня.

Относительно УПЦ – это хорошо, что есть такой конфликт, потому что УПЦ еще раз показала свое истинное лицо, что даже по ходу войны то, что они говорили, особенно в начале войны, что "мы отделились от РПЦ, мы не поддерживаем те призывы РПЦ убивать украинцев" и так далее, что все это – фикция.

Это нормально, что сегодня в прямом эфире вы послушайте, что говорят те же верующие, которые якобы пришли защищать Киево-Печерскую лавру, ненавидят Украину, украинскую государственность. Россия понимает, что это еще один фронт, который можно открыть.

Опять же периодически его открывали. В Украине расшатать ситуацию внутреннюю за счет того, что смотрите "выгоняют попов, их надо защищать, это же наше право здесь обрядовые свои действия делать".

Давайте подчеркнем: первое – абсолютно законное решение государства относительно юридического статуса УПЦ в Украине и УПЦ в Киево-Печерской лавре. То есть она должна освободиться, это заповедник, а государство будет решать абсолютно законно, юридически мотивировано, кто будет в обрядовом смысле использовать Киево-Печерскую лавру.

Это точно не будет филиал русской церкви. Вторая составляющая – еще раз подчеркнем, что УПЦ – это филиал русской церкви, задача которого максимально жестко атаковать украинское государство.

Еще раз подчеркну, что это очень хорошо, что они проявили свое лицо сегодня во время войны, чтобы мы не теряли бдительность, и чтобы мы довели до конца работу по созданию единой поместной церкви в Украине, в которой не будет следа русской идеологии как таковой.

Третья составляющая. Безусловно, надо, на мой взгляд, государству, и мы об этом будем на разных уровнях говорить, более жестко реагировать на, во-первых, уголовные действия в отношении церковнослужителей, которые в тайниках имеют российскую пропагандистскую литературу и постоянно общаются с российскими кураторами и тому подобное.

Вторая составляющая – дать надлежащую оценку призывам к свержению украинской государственности как таковой, которые раздаются и от официальных глав церкви УПЦ, и от прихожан этой церкви. Поэтому еще раз подчеркну: я думаю, что мы дойдем до финала правильного.

УПЦ будет терять все возможности так или иначе влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно ехать в российские города и там чем-то заниматься в рамках филиала русской православной церкви. А в Украине будет ПЦУ, только ПЦУ.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Но вы знаете, что меня лично задело и почему я удивилась – это видео, которое получило широкую популярность, когда Mercedes заезжает на территорию Лавры, сигналит для того, чтобы люди разошлись, дали дорогу, потому что Mercedes едет, а в этот момент те, кто его встречал, крестятся и склоняют головы.

И ты думаешь: "Как такое возможно в Украине, в центре, в Киеве?" Мне кажется, что это что-то из "исконно русского". Для меня это была очень удивительная история. А, во-вторых, для меня очень странная история с угрозами, потому что он, конечно, угрожал не сам президенту, он же якобы стоит между Богом и президентом, поэтому он говорит, что как бы вам оттуда прилетит, господин президент, будьте готовы.

Давайте правильно акцентируем: между Богом и человеком нет посредников. Каждый решает этот вопрос веры, а не обрядовых посредников, которые что-то говорят или от имени кого-то. Они не могут общаться с Богом, чтобы говорить от его имени.

Это очень важно понять даже тем, кто считает, что у них есть определенные смыслы. Вторая составляющая. Эти угрозы – это угрозы обычных людей, имеющие уголовный след – не больше, но и не меньше того.

Я еще раз подчеркиваю, что мне кажется, что украинское государство мы, кстати, уже и с вами говорили неоднократно. Мне кажется, что этот провинциальный комплекс неполноценности, который следовал за украинской государственностью 30 лет, еще дает о себе знать.

То есть мы терпим такие проявления антиукраинскости, которую мы видим в исполнении руководителей украинского филиала русской православной церкви. Просто нужно называть вещи своими именами. Мы должны от этого уже избавляться.

Эта война уже расставила акценты. Россия не является другом и никогда не была другом Украины. Россия всегда использовала Украину как территорию, которую она должна взять в рабство, должна создавать здесь свои марионеточные политические, религиозные, культурные центры – не больше, но и не меньше.

Вторая составляющая – это все надо заканчивать. Если человек проявляет нелояльность. Я опять же об этом не раз говорил, нелояльность к украинской государственности как концепции, он должен получить определенные юридические проблемы на территории Украины.

Простите, я буду прямо говорить, потому что опять же это не о свободе веры или свободе слова. Это о нетолерантности, которая привела в нашу страну войну.

Либо он должен юридически за это отвечать в пределах действующего нашего законодательства, либо он должен поехать в Россию и там что угодно говорить и так далее. Это нас не должно заботить.

Третья составляющая. Вы совершенно правы, создать себе кумира – это концепция русского самодержавия. Они всегда выбирают себе царя или другого самодержца, патриарха, который таковым не является, то есть он не является патриархом в полном смысле.

Я имею в виду, что в этом случае мы о Гундяеве говорим. Это человек, который сегодня призывает убивать гражданское население другой страны. К религии даже, я уже не говорю о вере, к религии, классической христианской религии, он никакого отношения не имеет.

Это все – еретическая церковь, если можно так сказать, под названием РПЦ. Должны к этому именно так относиться. Мне кажется, что как раз сегодня все происходящее вокруг УПЦ как раз и позволит их гнойник наконец-то хирургически закрыть. Мы это сделаем в любом случае, потому что они сами идут на эскалацию, то есть они не желают диалога.

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Давайте это осознаем. УПЦ не хочет диалога, а хочет оставаться элементом российского влияния на украинскую государственность, хотят, чтобы украинское государство никак не регулировало то, что они делают, чтобы украинское государство было слабым, которое они будут внутренне постоянно провоцировать и качать.

У нас сегодня есть уникальный шанс, когда можно было бы все быстро и безболезненно вылечить в течение первых 3–6 месяцев войны. Тогда можно было много таких просто зачистить физически.

Сегодня это немного сложнее. Но это не означает "невозможно". И мы должны сегодня юридически мотивировано, достаточно жестко пройтись по этому пути.

Еще раз – должна быть в Украине единственная украинская каноническая церковь. Об этом, кстати, постоянно говорит Варфоломей – патриарх Константинополя, четко зафиксировавший, что РПЦ также виновата. Очевидно, если РПЦ, то и УПЦ МП также виноваты в геноцидной войне России против Украины.

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Импотентная ООН

Но при этом ООН не видит признаков геноцида в Украине, но видит, что Украина "давит на" УПЦ МП.

Давайте об ООН немного расширим, потому что это действительно страшная история. Все, что сегодня делают верховные управления или комиссариаты ООН по правам человека, – дают просто шокирующие материалы.

Они не говорят о войне, потому что все события, которые сегодня есть в Украине – следствие преступления агрессии России. После этого можно сказать, что есть умышленные действия России, приводящие к искажению прав человека в Украине, любых прав человека.

И не только относительно массовых убийств, изнасилований, насилия над детьми и т.д., в том числе и в вере, медиа, культуре, и это все должно осудить ООН.

Но ООН, и мы об этом уже неоднократно говорили, это сегодня не та площадка, которая, во-первых, регулирует конфликтные ситуации между государствами. Скорее ООН – это площадка, позволяющая ооновской бюрократии зарабатывать неплохие деньги на тех или иных конфликтах.

ООН – это та площадка, бюрократия которой очень сознательно получает огромные гранты от таких авторитарных или тоталитарных стран, как Россия. Потому что Россия в свое время отдавала себе отчет, что ООН, как и любой другой международный институт, это абсолютно оптимальная лоббистская инфраструктурная организация, которая будет иметь определенные пропагандистские смыслы.

Но знаете, что у нас 1 апреля будет фундаментально выглядеть абсолютная страшная ситуация в ООН. Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Вы понимаете что это значит?

То есть это страна, которая сознательно нарушила устав ООН, которая незаконно является с 1991 года членом ООН, которая сегодня откровенно ведет геноцидную войну, потому что ордер МКС четко фиксирует именно геноцидный характер этой войны, хоть там только одна составляющая против детей, но это четко является признаком геноцида И эта страна будет председательствовать в Совбезе ООН с правом вето.

Осталось только, чтобы они сказали: "Мы должны за это время получить мандат на право убивать украинцев". И попытаться проголосовать это в ООН.

Мало того, что мы видим периодически инициативную Россию, которая выходит: "А давайте проведем слушания относительно того, что, например, украинцы не имеют права защищать свои города, и они должны бежать из городов, и тогда мы будем не разрушать эти города, поэтому что тогда мы будем их брать по умолчанию, потому что там не будет украинской армии. Так вы запретите украинцам защищать свои села, города, и мы тогда не будем разрушать их".

Вы понимаете абсурдность того, что сегодня происходит в мире в целом? Я имею в виду, когда мы говорим об ООН. И поэтому я бы не обращал внимания на все эти резолюции по поводу нарушения прав верующих в Украине, потому что я опять же подчеркну: весь демократический мир, к которому принадлежит Украина, четко понимает фиктивность этих отчетов.

То есть эти отчеты не учитываются, они не несут никаких последствий. Понятно, что нарушает права людей в Украине только Россия. Все, что делает Украина – это защищает свое пространство, в том числе и религиозное, в том числе и избавляясь от влияний УПЦ.

И я еще раз подчеркиваю: вчерашние действия УПЦ на территории Киево-Печерской лавры говорят о том, что это часть "русского мира", которая хочет влиять на внутреннюю ситуацию в Украине и от которой нужно обязательно избавиться.

Выселение УПЦ МП из лавры

Михаил, мы уже перешли на медицинскую терминологию, если заговорили об этом гнойнике, который находится в центре Киева и не хочет отсюда уезжать. Есть два варианта: первый – это вырезать, а второй – дождаться, пока созреет. Как мы будем действовать: будем ждать результатов суда или поможем им собрать свои вещи?

На мой взгляд, юридически мотивированная позиция Министерства культуры относительно заповедника Киево-Печерская лавра, и законные решения должны быть выполнены. Безусловно, я думаю, что УПЦ их выполнит.

Это они немного бравируют, что будут там "до конца времен" или как они говорят. Но нет, я думаю, что это будет решено. Я еще раз подчеркиваю: судебные процессы могут быть, имеют право быть, потому что мы демократическое государство и у нас здесь любые конфликтные вопросы решаются именно через судебную процедуру.

Кстати, в Украине определенные пророссийские партии, медиа, сейчас мы видим и религиозные организации, которые используют эту привилегию демократического мира. Потому что в самой России нельзя ничего обжаловать, там только можно получить срок за "дискредитацию вааружонных сил", получить 7 лет заключения.

Но обжаловать любое решение государства, которое давит на твои права, в России невозможно, потому что там судебной системы, как и парламентской системы, не существует. В авторитарных странах было бы странно, если бы существовали инструменты прямой демократии. Там только псевдодемократические инструменты существуют, маскирующие суть России.

Поэтому судебные процессы могут идти, мы не против, но законное решение относительно того, кто и как будет заниматься Киево-Печерской лаврой, также принято. Его нужно будет выполнить. Я думаю, что оно в ближайшие дни будет исполнено.

Российская агентура в Украине

Вы сказали, что верующие московского патриархата – это еще один фронт России. И наши западные партнеры сообщали, что российским спецслужбам удалось завербовать более 800 украинских чиновников разных уровней.

Глава российской разведки даже в свое время просил отложить вторжение в Украину до лета 2022 года, поскольку необходимые условия в начале года еще не сложились.

Несмотря на мнения всех экспертов, мы увидели, что Путин не стал никого слушать и напал в феврале 2022 года. По вашему мнению, имели место такие разговоры и 800 украинских чиновников – это всего, или только те, о которых удалось узнать?

Мне кажется, что гораздо больше агентов российских, даже не спецслужб. К сожалению, в Украине много людей, искренне веривших в то, что они до сих пор живут в Советском Союзе. Эти люди были приверженцами русскости как концепции авторитарного задавливания прав и свобод людей.

Есть штатные агенты, которые, безусловно, сотрудничают с российскими спецслужбами. Кстати, сегодня очень эффективно работают разведка и контрразведка СБУ с точки зрения того, что они обнаруживают всех агентов. Они так или иначе передают данные о наших воинских частях, о перемещении военной техники, все, что нужно было россиянам, для того, чтобы наносить более эффективное поражение целей на территории Украины.

Каждый день СБУ вылавливает 5–6 человек, получающих подозрение. Они идут через суды, получают конкретные сроки заключения и т.д. Это целые сети, годами создававшиеся Россией. Это и бывшие наши силовики, и бывшие госслужащие. Уже год войны и каждый день это вылавливается. Это первая составляющая.

Вторая составляющая – это люди, которые зарабатывали деньги на России, достаточно сознательно участвовали в серых сырьевых схемах или в серых схемах сбыта, которые выстраивали россияне на территории Украины. Мы можем взять самый известный пример – это Вячеслав Богуслаев, вы помните такого субъекта из "Мотор Сичи".

Но таких субъектов сотни, которые особенно сидели на газовой тематике, до сих пор сидят. Речь идет о мазуте, нефти, газе, электричестве и т.д. Там очень много людей, зарабатывавших на россиянах или вместе с россиянами в "серых" схемах. Это не 800 – это десятки тысяч людей, так или иначе обслуживавших российские интересы в Украине..

Третья составляющая, я еще раз подчеркиваю: это мы увидели вчера в Киево-Печерской лавре – это ряд людей. Возможно, 10 процентов всего по всей Украине. Это те, кто искренне верит, что они должны жить в Советском Союзе. В лагерях Советского Союза.

И это просто гнусное поведение: "Вы нас абижаете, мы имеем права молитса своим багам" и тому подобное. Нет никаких "сваих багов". Это же понятно: есть русская пропаганда и точка. Подразумевается, что УПЦ была одним из ключевых элементов пропаганды в Украине.

Поэтому 800 – очень маленькая цифра. К сожалению, за 30 лет сформировалась целая плеяда людей, так или иначе работающих на Россию.

Это все делалось на фоне комплекса неполноценности. Наши люди приезжали в Москву и считали, что они из провинции приехали к большим господам, перед которыми нужно стоять на коленях, у которых нужно что-то брать, которых нужно слушать.

Эта неполноценность еще не закончилась, к сожалению. Многие еще верят, что Россия – это что-то большое. Мы должны с этим работать, но мы должны быть жесткими.

На мой взгляд, нужно не просто задерживать, а давать полноценные сроки. Если это агент, то сделать не только публикацию, что это агентурная сеть. Надо четко юридически фиксировать этих людей.

Кстати, это следует делать и на оккупированных территориях после деоккупации. Мы должны осознавать, что нужно быть жесткими, а не такими, как мы были в 2014 году.

Разграничим. Если человек активно продвигал концепцию "русского мира" на оккупированных территориях, писал доносы, активно сотрудничал с оккупационными властями, активно сотрудничал идеологически, информационно, ходил размахивая флажками и т.п., то он должен быть, скажу прямо, репрессирован за коллаборационизм, лишен прав юридически и т.д. должно быть выслано на территорию страны, ценности которой он продвигал в Украине.

Есть и будут люди в том же Крыму, которые 8 лет были пассивными получателями, например, российских паспортов.. Если человек остался там, потому что не смог уехать, но не принял "русский мир". Однако для того, чтобы у него не забрали жилье, у него была какая-то работа, он получал бы деньги, он получил пассивно паспорт, тогда он не является коллаборантом.

Украина же 8 лет не выплачивала деньги людям, находившимся на полуострове Крыма. Они не имели на что жить, если бы они пассивно принудительно не получили российские паспорта.

Это сложная тема. Я хочу, чтобы мы начали ее проговаривать. Однако мы не должны толерировать тех, кто принимал участие в продвижении "русского мира" на оккупированных территориях в 2014–2023 годах, особенно в 2022–2023 годах.

Отдельно проговорим, что касается переноса на середину 2022 года момента вторжения в Украину. Это же говорит о том, что вторжение в любом случае было бы. То есть Россия хотела напасть, намеренно хотела прийти и убивать украинцев. Такие мнения в России были, и это классическое экспансионистское государство.

У России никогда не было полноценного анализа Украины, украинских ресурсов, украинской элиты. Россия ориентировалась об Украине на таких персонажей, как Медведчук, например, на таких персонажей, как Янукович, и на таких персонажей, которые приезжали в рамках газовых схем в российский "Газпром" и брали деньги за то, что они будут здесь в Украине делать "РосУкрЭнерго", например.

Они анализировали неполноценность Украины, считая, что вся Украина такая, что здесь нет людей волевых, что нет людей, которые искренне и бешено любят свою страну, что здесь нет людей, умеющих строить государственность и готовых за эту государственность умирать.

Они так думали об Украине. Они думали, что это провинциальная территория, которая через три дня встанет на колени перед "великими россиянами".

Агентура России среди попов УПЦ МП: смотрите видео

Условия завершения войны

Сегодня мы видим, что такое русская армия – это ничтожество. Да, их огромное количество. Просто перегревается оружие, когда ты уничтожаешь это огромное количество – 140-миллионная страна.

Поэтому они не знали Украину, и это достаточно позитивно для нас. Если бы они знали Украину, они бы по-другому подготовились к войне, и это было бы намного страшнее для нас.

Буквально вчера вышла статья замминистра иностранных дел Галузина, где есть 14 пунктов. Человек после года войны говорит: "Мы готовы закончить войну, но Украина и мир должны выполнить следующие обязательства:

отдать России все оккупированные территории;

дать гарантии России, что Украина никогда не вступит не только в НАТО, но и в Евросоюз;

Украина сократит свою армию, откажется от оружия;

отменит все санкции против России, все ордера и тому подобное вместе с миром".

Вы же понимаете всю неадекватность этой страны, почему она должна проиграть. Этот Галузин должен за все это отвечать, за абсолютно ничтожную позицию, которая была еще до войны, и абсолютное непонимание Украины, наших потребностей и что такое суверенитет.

Россию вообще нужно наказать за то, что они слово "суверенитет" с ошибками пишут. А теперь они говорят, что хотят, чтобы им гарантировали безопасность, что здесь не может быть государство, которое не может не любить Россию.

Впрочем, нас это не заботит, нас не должна заботить Россия. Мы сейчас будем настаивать на непростом выходе на границы 1991 года. У нас совсем другой взгляд на переговорный процесс.

Границы 1991 года – это отправная точка, от которой мы будем уходить, репарации, безусловно, военные преступления, безусловно. Впрочем, есть другие позиции, по которым мы будем идти:

Пограничная демилитаризация – 100 километров. Мы не хотим больше видеть там никаких учений российской армии в 150–200 тысяч человек.

– 100 километров. Мы не хотим больше видеть там никаких учений российской армии в 150–200 тысяч человек. Демилитаризация России . Мы считаем, что для Украины опасность того, что Россия имеет ракеты 1 500–3 000 километров на вооружении. Мы хотим, чтобы они контролировались и их было гораздо меньше.

. Мы считаем, что для Украины опасность того, что Россия имеет ракеты 1 500–3 000 километров на вооружении. Мы хотим, чтобы они контролировались и их было гораздо меньше. Россия не может единолично контролировать ядерный арсенал. Мы хотим, чтобы это была международная контролирующая организация, которая будет контролировать российское ядерное оружие как таковое. Исходя из интеллектуального уровня российской элиты, она не понимает слова "ядерное оружие".

А Паша "Мерседес" случайно не нарушает ПДД, вот так двигаясь по пешеходному переходу и по территории, по которой не имеет права передвигаться? Он не хочет отдать авто ВСУ?

Мне кажется, мы очень многое из него делаем ньюзмейкера. Он не столь значимое лицо. Он уже теряет репутацию, ее остатки. Это субъект, который не будет оказывать никакого влияния на ситуацию, в частности, в религиозной жизни Украины.

Мы слишком толерантны по отношению к определенным лицам. Мы предоставляем им возможность пользоваться свободой слова в Украине, выходить и провоцировать общественное мнение, основываясь на ненависти к Украине. Однако он не является ньюзмейкером, он не влияет ни на какие процессы.

Да, мы даем возможность идти в суды, выступать, говорить, но это удивительно звучит. Киево-Печерская лавра – государственная собственность. Это заповедник, находящийся в юрисдикции министерства культуры и информации. Он к этому не имеет никакого юридического отношения.

Если министерство приняло для себя решение, что не нужно предоставлять государственную собственность, чтобы там пропагандировали антиукраинские тезисы, то это вопрос национальной безопасности Украины, национальной религиозной безопасности Украины.

Это будет исполнено. И мы через месяц-полтора не будем говорить об этом субъекте, потому что его влияние упадет до нуля. И все, что касается УПЦ, будет идти к нулю. Мы будем говорить об одной церкви в Украине через год – через два.

Обратите внимание! Вторую часть интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на нашем сайте уже скоро.