С такой просьбой к Путину обращался глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Об этом заявили аналитики из британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

Кстати Есть конкретные имена: в ГУР рассказали, кто в России принимал решение о вторжении

Нарышкин пытался донести Путину, что ему нужно больше времени для подготовки своих агентов в Украине.

Целая сеть российских агентов

Аналитики выяснили, что российские спецслужбы сформировали широкую сеть шпионов задолго до начала полномасштабного вторжения. Это была работа СВР и ФСБ. К примеру, ФСБ загружала жесткие диски с компьютеров украинского правительства, чтобы искать активных людей с проукраинской позицией.

Российским спецслужбам удалось завербовать обширную агентурную сеть. Кроме этого, большинство вспомогательного аппарата осталось дееспособным после вторжения.

Аналитики утверждают, что 800 украинских чиновников разных уровней были завербованы для работы с ФСБ. Некоторые делали это добровольно, другие принудительно.

Главный недостаток российских спецслужб

По словам аналитиков, российские спецслужбы таки добились в Украине большего успеха, чем ее армия. Однако шпионы имели существенный недостаток – они не умели признаваться в своих слабостях.

Российским спецслужбам не хватает честности, чтобы точно сообщать о своих усилиях. Похоже, существует системная проблема преувеличения своих успехов и сокрытия слабостей перед начальством, говорится в отчете.