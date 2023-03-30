Подібна зухвалість повинна каратися всередині церкви. Про це 24 Каналу розповів архимандрит, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я" Кирило Говорун.
Дивіться також Виселення УПЦ МП з лаври та погрози Зеленському: інтерв'ю з Михайлом Подоляком
Архімандрит наголосив, що керівництво Лаври, зокрема митрополит Павло поводить себе зухвало. Він живе, не розуміючи, що відбувається в країні, не розуміючи, що відбувається в церкві.
Він поводить себе як дуже пещена дитина, типовий нарцис, якому начхати на все, що відбувається довкола нього. Мовляв, нехай все горить довкола вогнем, нехай Лавра горить, а він буде робити так, як він робить,
– додав мовець.
Відповідальність за слова і дії Павла Лебедя
Кирило Говорун назвав поведінку скандального Паші "Мерседеса" абсолютно неприйнятною. На жаль, за його одіозністю судять багатьох представників московського патріархату і це є проблемою.
Архімандрит підкреслив, що структура управління всередині церкви дає можливість впливати на такі конфліктні ситуації.
Представник церкви нагадав, що митрополит Павло не є самодостатнім очільником Києво-Печерської лаври, він є намісником. Це означає, що він представляє священного архімандрита Лаври, а це митрополит Онуфрій. Фактично Павло є виконавцем волі Онуфрія.
За словами Кирила Говоруна, митрополита Онуфрія багато разів переконували, "аби той позбавився від цього токсичного персонажа в Лаврі".
Митрополит Онуфрій ні які переконання не зважав. Це винятково його рішення, це його відповідальність. Мені здається, те, що говорить і робить митрополит Павло, те, що відбувається в Лаврі – це безпосередня і, можливо, навіть виняткова відповідальність митрополита Онуфрія – очільника цієї церкви,
– резюмував архімандрит.
Кирило Говорун прокоментував скандал з УПЦ МП: дивитися відео
Що відомо про одіозного митрополита Павла
- Павло Дмитрович Лебідь з 1994 року є намісником Успенської Києво-Печерської лаври. Він був противником надання автокефалії ПЦУ, був депутатом Київської міської ради від проросійської Партії регіонів. А після повномасштабного російського вторгнення не став засуджувати дії Росії, а заявив що українці не чули застереження, а "тепер пожинають плоди".
- У відповідь на рішення про припинення договору оренди Києво-Печерської лаври Митрополит Павло заявив, що представники московського патріархату не збираються звідти виїжджати, адже їм просто немає куди.
- Згодом дійшло і рукоприкладства. Під час спілкування з журналістами він намагався вдарити представників ЗМІ, а потім штовхнув журналістку, бо та хотіла поставити йому питання.
- Оскільки представникам УПЦ МП не вдалося зустрітися з президентом Володимиром Зеленський. Вони записали відеозвернення, в якому Паша "Мерседес" не добирав слів. Він роздався прокльонами і погрозами на адресу української влади.