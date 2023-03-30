Подібна зухвалість повинна каратися всередині церкви. Про це 24 Каналу розповів архимандрит, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я" Кирило Говорун.

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Архімандрит наголосив, що керівництво Лаври, зокрема митрополит Павло поводить себе зухвало. Він живе, не розуміючи, що відбувається в країні, не розуміючи, що відбувається в церкві.

Він поводить себе як дуже пещена дитина, типовий нарцис, якому начхати на все, що відбувається довкола нього. Мовляв, нехай все горить довкола вогнем, нехай Лавра горить, а він буде робити так, як він робить,

– додав мовець.

Відповідальність за слова і дії Павла Лебедя

Кирило Говорун назвав поведінку скандального Паші "Мерседеса" абсолютно неприйнятною. На жаль, за його одіозністю судять багатьох представників московського патріархату і це є проблемою.

Архімандрит підкреслив, що структура управління всередині церкви дає можливість впливати на такі конфліктні ситуації.

Представник церкви нагадав, що митрополит Павло не є самодостатнім очільником Києво-Печерської лаври, він є намісником. Це означає, що він представляє священного архімандрита Лаври, а це митрополит Онуфрій. Фактично Павло є виконавцем волі Онуфрія.

За словами Кирила Говоруна, митрополита Онуфрія багато разів переконували, "аби той позбавився від цього токсичного персонажа в Лаврі".

Митрополит Онуфрій ні які переконання не зважав. Це винятково його рішення, це його відповідальність. Мені здається, те, що говорить і робить митрополит Павло, те, що відбувається в Лаврі – це безпосередня і, можливо, навіть виняткова відповідальність митрополита Онуфрія – очільника цієї церкви,

– резюмував архімандрит.

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