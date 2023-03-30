Они не только до сих пор не покинули полностью Лавру, но и закрыли перед комиссией Минкульта двери. Поэтому комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу в четверг, 30 марта.

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Как московские попы препятствовали работе комиссии

По словам Александра Ткаченко, представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, которое должны были проверить. Интересно, что представители монастыря также входят в состав комиссии.

К тому же, многочисленные неизвестные препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания,

– написал Ткаченко.

Комиссия приняла меры

Однако комиссия Минкульта приняла меры против такой саботирования ее работы – она подала соответствующее заявление в полицию. А завтра, 31 марта, она снова вернется на территорию Киево-Печерской лавры и продолжит свою работу.

Брутальное поведение представителей УПЦ МП относительно представителей комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу,

– заметил министр культуры.