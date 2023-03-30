Из-за беспредельных поступков пророссийских священников в Лавре – сеть взорвалась мемами. 24 Канал собрал самые интересные.

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Реакции украинцев на ситуацию с попами возле Лавры

30 марта митрополит Паша "Мерседес" снова попал в скандал. Прокремлевский священник начал угрожать журналистам, что будет бить их палкой, если они будут задавать ему вопросы. Однако пользователи сети только посмеялись над этим.

Некоторые украинцы удивились тому, что у священника такая реакция на обычных людей.

Это язык божьего человека, священника? Это пахан из зоны, который не видит берегов!

– пишут в сети.



Реакция на Пашу "Мерседеса" / Скриншот



Паша очень "злой" / мем из телеграм-каналов

Украинцы уверены, что такие закидоны монахов УПЦ МП – ненадолго. Вскоре их с верующими ждет только "чемодан – вокзал – Россия".



Священников УПЦ МП ждет только "чемодан – вокзал – Россия" / мем с твиттера

Конечно, пророссийским монахам не хочется покидать Лавру, ведь за этот период они заработали на простых людях столько денег, что теперь могут позволить себе не только "Мерседесы". Священники понимают, что в России их ждет лишь крах.



"Ваабще не хочу уезжать" / мем из твиттера



"На Россию" / мем из телеграм-каналов

Большинство монахов УПЦ МП не только загребли себе деньги и поместья, но и отъели немалые животы.



"Обычный" священник УПЦ МП / мем из телеграм-каналов

А этот мем очень точно описывает те события, которые происходят сейчас вокруг Киево-Печерской Лавры.



Не твоя Лавра вот ты и бесишься / мем из телеграм-каналов

Кадиловцы обязательно будут "выбиты" из Лавры.



Кадиловцы будут выбиты из Лавры / мем из телеграм-каналов



Может, HIMARS ускорит выселение монахов УПЦ МП / мем из телеграм-каналов



Пророссийские монахи, как и оккупанты, гребут за собой все, что видят / мем из телеграм-каналов

Сколько еще времени будут протестовать прокремлевские монахи – неизвестно. Но такой фильм о "выселении попов из Лавры" очень интересно смотреть. Хотя бы можно посмеяться над глупыми священниками.



"Фильм" о попах очень интересный / мем из телеграм-каналов



Съедут или не съедут – главный вопрос / мем из телеграм-каналов



Ох и монахи / мем из телеграм-каналов

Что происходит возле Лавры 30 марта