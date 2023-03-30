Через свавільні вчинки проросійських священників у Лаврі – мережа вибухнула мемами. 24 Канал зібрав найцікавіші.

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Реакції українців на ситуацію з попами біля Лаври

30 березня митрополит Паша "Мерседес" знову потрапив у скандал. Прокремлівський священник почав погрожувати журналістам, що битиме їх палкою, якщо вони ставитимуть йому питання. Однак користувачі мережі лише посміялися з цього.

Деякі українці здивувалися, що у священника така реакція на звичайних людей.

Це мова божої людини, священника? Це пахан із зони, що берегів не бачить!

– пишуть у мережі.



Реакція на Пашу "Мерседеса" / Скриншот



Паша дуже "злий" / мем з телеграм-каналів

Українці впевнені, що такі закидони ченців УПЦ МП – ненадовго. Незабаром на них з вірянами чекає лише "чемодан – вокзал – Росія".



На священників УПЦ МП чекає лише "чемодан – вокзал – Росія" / мем з твітера

Звісно ж, що проросійським ченцям не хочеться покидати Лавру, адже за цей період вони заробили на простих людях стільки грошей, що тепер можуть дозволити собі не лише "Мерседеси". Священники розуміють, що в Росії на них чекає тільки крах.



"Вабще нє хочу уєзжать" / мем з твітера



"На Расєю" / мем з телеграм-каналів

Більшість ченців УПЦ МП не тільки заграбастали собі грошей та маєтків, а й від'їли чималі животи.



"Звичайний" священник УПЦ МП / мем з телеграм-каналів

А цей мем дуже влучно описує ті події, які відбувається зараз навколо Києво-Печерської Лаври.



Не твоя Лавра от ти і бісишся / мем з телеграм-каналів

Кадилівці обов'язково будуть "вибиті" з Лаври.



Кадилівці будуть вибиті з Лаври / мем з телеграм-каналів



Може, HIMARS прискорить виселення ченців УПЦ МП / мем з телеграм-каналів



Проросійські ченці, як і окупанти, гребуть за собою все, що бачать / мем з телеграм-каналів

Скільки ще часу будуть протестувати прокремлівські ченці – невідомо. Але такий фільм про "виселення попів з Лаври" дуже цікаво дивитися. Хоча б можна посміятися з дурнуватих священників.



"Фільм" про попів дуже цікавий / мем з телеграм-каналів



З'їдуть чи не з'їдуть – головне питання / мем з телеграм-каналів



Ох і монахи / мем з телеграм-каналів

Що відбувається біля Лаври 30 березня