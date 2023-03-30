Вони не те що досі не покинули повністю Лавру, а й зачинили перед комісією Мінкульту двері. Через це комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу у четвер, 30 березня.

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Як московські попи перешкоджали роботі комісії

За словами Олександра Ткаченка, представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, яку мали перевірити. Цікаво, що ці представники монастиря також входять до складу комісії.

До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів комісії всередину будівлі,

– написав Ткаченко.

Комісія вжила заходів

Однак комісія Мінкульту вжила заходів проти такого саботування її роботи – вона подала відповідну заяву в поліцію. А завтра, 31 березня, вона знову повернеться на територію Києво-Печерської лаври та продовжить свою роботу.

Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога,

– зауважив міністр культури.

Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» не змогла розпочати роботу сьогодні.

Представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі.

По факту перешкоджання роботи Комісії було подано заяву в поліцію.

Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога.

Завтра Комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.