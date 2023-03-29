Митрополит Епифаний также обратился к правительству, чтобы разрешил поместной церкви проводить богослужения и монастырскую деятельность на территории Лавры.

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Митрополит Епифаний выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев московского патриархата,

– говорится в сообщении.

Архимандрит обратился к братии

Также архимандрит Авраамий обратился к братии с призывом оставаться в Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ.

Следует честно признать – наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну,

– заявил он.

Архимандрит также отметил, что видит в выселении УПЦ (МП) с территории Лавры "действие промысла Божьего и побуждение для всех нас признать новую каноническую реальность существования в Украине поместной Православной Церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии".

Обращение архимандрита Авраамия: видео

Что этому предшествовало