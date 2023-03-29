Митрополит Епифаний также обратился к правительству, чтобы разрешил поместной церкви проводить богослужения и монастырскую деятельность на территории Лавры.
Смотрите также Церковная "политика": как и почему в Киево-Печерской Лавре засел московский патриархат
Митрополит Епифаний выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев московского патриархата,
– говорится в сообщении.
Архимандрит обратился к братии
Также архимандрит Авраамий обратился к братии с призывом оставаться в Киево-Печерской лавре в составе ПЦУ.
Следует честно признать – наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну,
– заявил он.
Архимандрит также отметил, что видит в выселении УПЦ (МП) с территории Лавры "действие промысла Божьего и побуждение для всех нас признать новую каноническую реальность существования в Украине поместной Православной Церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии".
Обращение архимандрита Авраамия: видео
Что этому предшествовало
- Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" объявил о разрыве договора об аренде с УПЦ (МП) с 29 марта.
- Следовательно, уже с сегодняшнего дня УПЦ МП должен освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.
- Однако руководство УПЦ МП обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в "ультиматуме", требования которого якобы не имеют юридических оснований. И мол, монахи церкви не собираются выселяться из Лавры.
- Более того, митрополит Павел заявил, что планирует провести в Лавре Пасхальную службу.