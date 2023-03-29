Митрополит Епіфаній також звернувся до уряду, щоб той дозволив помісній церкві проводити богослужіння та монастирську діяльність на території Лаври.

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Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників московського патріархату,

— йдеться у повідомленні.

Архімандрит звернувся до братії

Також архімандрит Авраамій звернувся до братії із закликом залишатися в Києво-Печерськіій лаврі в складі ПЦУ.

Слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну,

– заявив він.

Архімандрит також зазначив, що бачить у виселенні УПЦ (МП) з території Лаври "дію промислу Божого та спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію".

Звернення архімандрита Авраамія: відео

Що цьому передувало