Митрополит Епіфаній також звернувся до уряду, щоб той дозволив помісній церкві проводити богослужіння та монастирську діяльність на території Лаври.
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Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників московського патріархату,
— йдеться у повідомленні.
Архімандрит звернувся до братії
Також архімандрит Авраамій звернувся до братії із закликом залишатися в Києво-Печерськіій лаврі в складі ПЦУ.
Слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну,
– заявив він.
Архімандрит також зазначив, що бачить у виселенні УПЦ (МП) з території Лаври "дію промислу Божого та спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність існування в Україні помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію".
Звернення архімандрита Авраамія: відео
Що цьому передувало
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розрив договору про оренду з УПЦ (МП) з 29 березня.
- Відтак, вже від сьогодні УПЦ МП має звільнити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі.
- Однак керівництво УПЦ МП звинуватило владу України та чиновників Мінкульту в "ультиматумі", вимоги якого нібито не мають юридичних підстав. І, мовляв, ченці церкви не збираються виселятися з Лаври.
- Ба більше, митрополит Павло заявив, що планує провести у Лаврі Великодню службу.