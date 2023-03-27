Відеопідтвердження цього зняв на телефон один з читачів видання. На кадрах добре чутно, як працівниця центру називає мету візиту Павла Лебедя у сервіс.

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Митрополит Павло оформляв закордонний паспорт

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло прийшов у сервісний центр на станції метро Харківська у Києві.

Закордонний паспорт,

– сказала працівниця сервісного центру, яка проводила Павла до своєї колеги.

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Наразі Павло, більш відомий як "Паша Мерседес", не коментував свій візит у сервісний центр. Однак свідки зазначили, що він, помітивши, що його знімають на відео, намагався якомога швидше закінчити оформлення документів та вийти з приміщення сервісного центру.

Зверніть увагу! Згідно з відкритими даними, Павло Лебідь 1961 року народження. Тобто у квітні йому виповниться 62 роки. Варто додати, що в Україні "Паша Мерседес" у грудні 2022 року потрапив під санкції.

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