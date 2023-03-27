Видеоподтверждение снял на телефон один из читателей издания. На кадрах хорошо слышно, как сотрудница центра называет цель визита Павла Лебедя в сервис.
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Митрополит Павел оформлял загранпаспорт
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Павел пришел в сервисный центр на станции метро Харьковская в Киеве.
Загранпаспорт,
– сказала сотрудница сервисного центра, которая проводила Павла к своей коллеге.
Павел оформлял загранпаспорт в Киеве: смотрите видео
Павел, более известный как "Паша Мерседес", не комментировал свой визит в сервисный центр. Однако свидетели отметили, что он, заметив, что его снимают на видео, пытался поскорее закончить оформление документов и выйти из помещения сервисного центра.
УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры
- УПЦ МП 10 марта 2023 года получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и зданиями на территории заповедника. Согласно ему УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года.
- С 21 марта там работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние хранения недвижимого и движимого имущества, а именно музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП.
- 23 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата уже начали процесс выселения из Киево-Печерской лавры. В частности, они вывозят оттуда бойлеры, столы, стулья.
- Сам наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь говорил, что монахи УПЦ МП не покинут территорию Киево-Печерской лавры, несмотря на прекращение договора аренды. Ведь у них якобы нет места, куда могли бы вывезти все имущество.