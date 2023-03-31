Заметим, что накануне комиссия так и не смогла начать работу из-за препятствий со стороны монахов. На кадрах с места событий видно, что священнослужители общаются друг с другом посредством раций.

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С рациями в руках: монахи УПЦ МП блокируют здания Лавры

Утром 31 марта прихожане вместе с представителями УПЦ МП снова собрались на территории Киево-Печерской лавры. Они блокируют входы в храмы, чтобы не дать комиссии Минкульту попасть внутрь.

К слову, накануне суд отклонил заявление УПЦ московского патриархата о признании расторжения договора аренды недействительным. Но монахи все равно отказываются покидать территорию Лавры.

Когда представителям власти, наконец, удастся попасть в храмы, пока остается неизвестным. По данным корреспондента ТСН, на месте событий собралось около 200 человек.

К святыне идут верующие, подходы и подъезды охраняются полицией с автоматами. Около двух сотен верующих на территории нижней Лавры, заходят в храм, молятся и отправляются наверх,

– отметил журналист.



Поклонники УПЦ МП блокируют вход в храм / Фото УПЦ МП

На еще одном видео видно, как архимандрит Фёдор вызывает подкрепление для блокировки святыни по рации.

Людей не хватает. Ну, я думаю, что нужно подойти, да. Слава Богу,

– утверждает священнослужитель УПЦ МП.

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