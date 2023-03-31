Зауважимо, що напередодні комісія так і не змогла розпочати роботу через перешкоди з боку ченців. На кадрах з місця подій видно, що священнослужителі комунікують між собою за допомогою рацій.

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З раціями в руках: ченці УПЦ МП блокують будівлі Лаври

Вранці 31 березня парафіяни разом з представниками УПЦ МП знову зібралися на території Києво-Печерської лаври. Вони блокують входи до храмів, щоб не дати комісії Мінкульту потрапити усередину.

До слова, напередодні суд відхилив заяву УПЦ московського патріархату щодо визнання розірвання договору оренди недійсним. Втім, ченці вперто відмовляються покидати територію Лаври.

Коли представникам влади нарешті вдасться потрапити до храмів наразі залишається невідомим. За даними кореспондента ТСН, на місці подій зібралися близько 200 людей.

До святині йдуть віряни, підходи та під'їзди охороняються поліцією з автоматами. Біля двох сотень вірян на території нижньої Лаври, заходять у храм, моляться та вирушають наверх,

– зазначив журналіст.



Прихильники УПЦ МП блокують вхід до храму / Фото УПЦ МП

На ще одному відео видно, як архімандрит Федор викликає підкріплення для блокування святині по рації.

Людей, не вистачає. Ну, я думаю, що треба підійти, та. Слава Богу,

– стверджує священнослужитель УПЦ МП.

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