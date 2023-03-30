Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – бывший разведчик КГБ и ФСБ России. По его словам, на самом деле священники УПЦ МП – не те, за кого себя выдают.

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Российская агентура в церкви

Сергей Жирнов объяснил, что служение Богу – не единственное предназначение монахов.

Практически все священники, по крайней мере, этой иерархии – это, безусловно, агентура ФСБ и других спецслужб: СВР, ГРУ РФ,

– подчеркнул он.

По его мнению, вся эта история тянется еще со времен Советского Союза, когда Иосиф Сталин возродил московский патриархат.

"Сталину понадобилась русская православная церковь, когда началась Великая отечественная война и когда он понял, что за коммунистическую идеологию, за родину и Сталина не все люди готовы умирать", – отметил он.

По его словам, Московский патриархат должен был помогать в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Впрочем, церковь все же являлась идеологическим врагом советского государства.

По церкви работал НКВД. То есть в структуре НКВД были отделы, занимавшиеся разработкой, вербовкой и контрразведывательным обеспечением всех церковников,

– сообщил Жирнов.

Он отметил, что когда коммунистическая партия рассматривает религию как своего врага, потому что там вербуется агентура для того, чтобы контролировать это дело.

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Кто на кого работает

Сергей Жирнов объяснил, что некоторые даже выполняли сотрудничество с большим удовольствием. Например, митрополит Кирилл, ставший теперь патриархом.

"Те, кто отказался от сотрудничества, и у них не было карьеры, то есть они были под гнетом церкви", – убежден он.

По его мнению, действительно определить, кто из церковнослужителей был агентом, а кто разведчиком, довольно легко, только ознакомившись с их биографией.

Если человек ездил за границу на какой-то конгресс, это значит, что все, это железно он работает на КГБ,

– заметил он.

В то же время тот, кто никуда не выезжал, скорее всего противостоял давлению от руководства.

"Митрополит киевский – это заметная должность, большой человек в РПЦ, как правило, он является постоянным членом синода. Конечно, все приказы приходят из Москвы", – рассказал он.

Конечно, очень опасно оставлять УПЦ МП в Украине.

Почему УПЦ МП нужно прогнать из Украины

Сергей Жирнов убежден, что священников московского патриархата спецслужбам следует рассматривать как настоящих врагов.

"Если бы это были физические лица, можно было бы сказать, что это их личное дело, то, во что и в кого они верят. Нет, это организация", – пояснил он.

По его словам, их можно считать иностранными агентами на территории Украины.

Необязательно на них всех физически воздействовать, но через государственные учреждения сделать так, чтобы они ответили, поддерживают ли они войну России против Украины или не поддерживают, выступают против этой войны или не выступают,

– отметил он.

По его мнению, такие священнослужители должны понимать, что Украина и ее народ могут принимать радикальные решения.

Впрочем, довольно сложно противостоять этому, когда за УПЦ МП стоят конкретные люди, в основном пожилые люди, у которых ностальгия по Советскому Союзу. Они искренне верят в то, что им приказывает Кремль. Это свидетельство активной агентуры.

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