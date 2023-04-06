Женщина пыталась дестабилизировать внутреннюю обстановку в Закарпатской области. В настоящее время идет расследование.
Важно СБУ задержала российского агента-антисемита на Закарпатье: призвал убивать евреев
На Закарпатье блогер требовала "отделить" область
Так, следователи СБУ возбудили уголовное производство в отношении жительницы Закарпатья, которая агитировала в соцсетях и призывала подготовить петицию относительно "необходимости" отделения Закарпатья из состава Украины. Об этом она заявляла в своем видеообращении.
Фигурантка "разгоняла" вражеские нарративы, в которых оскорбляла чувство украинцев, прибегала к пренебрежительным высказываниям в их адрес,
– отметили правоохранители.
Следователи начали уголовное производство и проводят все необходимые действия, чтобы предательница Украины ответила за свои высказывания перед законом.
Блогер, которая требовала "отделения" Закарпатья / фото СБУ
Предатели Украины: последние новости
- Недавно СБУ задержала российского агента. Мужчина угрожал главе еврейской громады Закарпатья.
- Также ранее СБУ провела масштабную спецоперацию в Харьковской и Донецкой областях. В этих регионах агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов.
- А в Кировоградской области задержали предательницу, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома. Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.