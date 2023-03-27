Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, комментируя очередную пропаганду Кремля.

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"Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным должны произойти диверсии и ракетные удары на путях поставки. Кадры Кремль готовил не один год. Сеть была создана ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, а 24 февраля активирована. Среди агентов, которым теперь светит пожизненное и один из помощников действующего нардепа", – пишет политолог.

По словам Голобуцкого, оправдывать неудачи ФСБ в уничтожении каналов снабжения оружием вынужден был даже российский президент Путин.

Почему уничтожены "Хаймарсы" только в отчетах Минобороны России, а проблему вынужден комментировать даже президент? Путин объяснил в последнем интервью, что цель такая есть, "спустя рукава никто не относится", но украинцы везут технику, мол, очень скрытно и по ночам. Однако в том, что России не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга не только "темных украинских ночей", но и наших спецслужб,

– акцентирует эксперт.

"Лишнее говорить, что разоблачение подобной сети – это десятки единиц спасенной техники и, самое главное, сотни спасенных жизней наших. А госпредателей с начала вторжения Служба, по официальным данным, арестовала более 600", – резюмирую Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, готовившую ракетные удары по объектам Укрзализныци.