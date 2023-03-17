Женщина работала на российских террористов. Предательницей оказалась жительница Александрийского района.

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Как предательница "помогала" оккупантам

Как стало известно, женщина собирала актуальную информацию о местонахождении объектов военной и критической инфраструктуры на территории Кировоградщины. В частности, врагу требовалась информация о предприятиях, выполняющих государственные оборонные заказы для нужд ВСУ.

Полученные сведения должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии ракетных ударов по украинским объектам,

– рассказали правоохранители.

Что грозит женщине

В результате сотрудники СБУ задержали злоумышленницу и изъяли у нее телефон с нужными доказательствами.

Правоохранители сообщили задержанной о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленнице грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Предательницу Украины уже задержали / фото СБУ

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