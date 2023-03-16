Вражескими агентами оказались две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения терробороны ВСУ.
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Как подруги "сливали" врагу позиции ВСУ
Как стало известно, женщины собирали разведданные о местах базирования ВСУ на Бахмутском направлении.
В "зоне особого внимания" врага находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта. Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута,
– отметили правоохранители.
Также женщины фиксировали результаты вражеских обстрелов для корректировки повторных ударов. В результате СБУ задержала двух подруг.
Как выяснилось, женщины передавали информацию сотруднику российской разведки. Их вербовали через представителя разведывательного подразделения 1-го армейского корпуса южного военного округа, в состав которого входит сын одной из предательниц.
"В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации", – рассказали в СБУ.
Что грозит предательницам
СБУ сообщила задержанным о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также – о распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.
Суд избрал женщинам меру пресечения – содержание под стражей.
Предательницы "сливали" всю информацию российскому агрессору / фото СБУ
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