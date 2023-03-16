Ворожими агентами виявились дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу тероборони ЗСУ.
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Як подруги "зливали" ворогу позиції ЗСУ
Як стало відомо, жінки збирали розвіддані про місця базування ЗСУ на Бахмутському напрямку.
У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута,
– зазначили правоохоронці.
Також жінки фіксували результати ворожих обстрілів для коригування повторних ударів. У підсумку СБУ затримала двох подруг.
Як виявилось, жінки передавали інформацію співробітнику російської розвідки. Їх вербували через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу, до складу якого входить син однієї зі зрадниць.
"У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" у місцевій окупаційній адміністрації", – розповіли в СБУ.
Що загрожує зрадницям
СБУ повідомила затриманим про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також – про поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.
Суд обрав жінкам міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
Зрадниці "зливали" всю інформацію російському агресору / фото СБУ
Зрадники України: останні новини
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