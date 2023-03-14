Також він повинен був вбити відомого українського активіста. Тепер же його за матеріалами СБУ засудили до позбавлення волі на тривалий термін.

Цікаво У Росії заявили про замах на олігарха Малофєєва, що володіє пропагандистським каналом "Царьград"

Що відомо про злочинця

Слідство з'ясувало, що горе-кілером був мешканець тимчасово окупованого Луганська, який раніше у складі терористичної організації так званої "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на Сході України. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, його завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки з Москви для проведення підривної діяльності в Україні.

Можна припустити, що вербування вдалося загарбнику без особливих проблем, адже й так проросійськи налаштованій особі пообіцяли ще й щедру грошову винагороду. Так, за вбивство кожного з трьох цілей російські "куратори" обіцяли від 100 до 150 тисяч доларів.

Однак спершу за завданням координатора злочинець повинен був організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито був причетним до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави,

– розповіли в СБУ.

Втілити план завадили спецслужби

Однак ліквідувати свої цілі колаборант так і не зміг, адже втрутилися контррозвідники СБУ із залученням бійців Центру спецоперацій "А". У результаті багатоетапної спецоперації вони затримали зловмисника на території Волинської області у серпні 2022 року.

Після цього правозахисники провели й обшуки. Під час них знайшли докази злочинних дій та паспорт громадянина Росії. Однак на цьому дії спецслужб не завершилися, тож й далі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються на території країни-агресорки.

Переписка злочинця з куратором / Фото СБУ

Щодо затриманого, то на підставі зібраних СБУ матеріалів суд визнав фігуранта винним за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

стаття 111 "Державна зрада",

статті 14, 27, 115 (підготовка до вчинення вбивства),

стаття 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях),

стаття 258-3 (участь у терористичній організації).

За рішенням Печерського районного суду Києва тепер кілер проведе за ґратами 12 років. Також у нього конфіскують майно.