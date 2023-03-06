Як передають російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від Центру громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, замах був нібито вчинений українськими спецслужбами.

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Також у ЦГЗ говорять про те, що організатор замаху нібито мав намір підірвати автомобіль Малофєєва за допомогою саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль олігарха. У ФСБ тим часом заявляють, що подібна схема застосовувалася під час підготовки вбивства російської пропагандистки Дар'ї Дугіної.

Довідка. У ніч на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів "русского міра" Олександра Дугіна Дар'я. Машина, в якій їхала Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

Організатором замаху на Малофєєва називають голову "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна, який був учасником нещодавньої події у Брянській області. Він зараз мешкає в Україні.

Що про це каже сам Малофєєв

Сам Малофєєв у своєму телеграмі прокоментував подію, заявивши, що погрози та теракти не вплинуть на його патріотичну позицію.

Дякую всім друзям за слова підтримки. Хочу запевнити, що ні сьогодні, ні завтра ніщо – ні погрози, ні теракти – не вплинуть на мою палку і щиру патріотичну позицію,

– наголосив Малофєєв.

Варто додати, що Малофєєв – це бізнесмен, який спонсорував "кримську весну". Згодом у ФСБ показали кадри спроби замінувати автомобіль Костянтина Малофєєва. На оприлюднених кадрах видно, що невідомий чоловік підходить до машини, лізе до днища, після чого віддаляється.

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За версією ФСБ, Малофєєв поїздив з вибухівкою, а авто розмінували вже у паркінгу. Для цього вони використали робота-сапера.