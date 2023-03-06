Як передають російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від Центру громадських зв’язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, замах був нібито вчинений українськими спецслужбами.
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Також у ЦГЗ говорять про те, що організатор замаху нібито мав намір підірвати автомобіль Малофєєва за допомогою саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль олігарха. У ФСБ тим часом заявляють, що подібна схема застосовувалася під час підготовки вбивства російської пропагандистки Дар'ї Дугіної.
Організатором замаху на Малофєєва називають голову "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна, який був учасником нещодавньої події у Брянській області. Він зараз мешкає в Україні.
Що про це каже сам Малофєєв
Сам Малофєєв у своєму телеграмі прокоментував подію, заявивши, що погрози та теракти не вплинуть на його патріотичну позицію.
Дякую всім друзям за слова підтримки. Хочу запевнити, що ні сьогодні, ні завтра ніщо – ні погрози, ні теракти – не вплинуть на мою палку і щиру патріотичну позицію,
– наголосив Малофєєв.
Варто додати, що Малофєєв – це бізнесмен, який спонсорував "кримську весну". Згодом у ФСБ показали кадри спроби замінувати автомобіль Костянтина Малофєєва. На оприлюднених кадрах видно, що невідомий чоловік підходить до машини, лізе до днища, після чого віддаляється.
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За версією ФСБ, Малофєєв поїздив з вибухівкою, а авто розмінували вже у паркінгу. Для цього вони використали робота-сапера.