Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог Олександр Антонюк. За його словами, один зі спікерів – це перший і останній віцепрезидент Росії Олександр Руцькой. Водночас російський політолог Аббас Галлямов вважає, що Путін намагається підмінити контекст війни і нав'язати росіянам, що це вітчизняна війна, спрямована на їх захист.

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"І саме активізація от таких персонажів наводить нас на думку, що ФСБ починає готувати паралельну лінію, у випадку, якщо будуть протистояння. А вони будуть у Росії", – заявив він.

Антонюк переконаний, що це для того, щоби зменшити тиск можливої смути, яка буде в Росії.

Ми не знаємо, як Путін закінчить. Сподіваємося, не своєю смертю, однозначно, й довгими муками. Проте хтось потім очолити процес мав би,

– сказав він.

Критика буде набирати оберти

Політолог вважає, що поява таких персон хоч і в невеликому інформаційному сегменті, наводить на висновки, що критика скоро буде набирати більш потужні оберти.

"Якщо такий, як Пригожин, починає погрожувати, що його ПВК "Вагнер" буде відступати з Бахмуту, то ми ж розуміємо, що протистояння набирають певних таких обрисів", – розказав він.

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Окрім того, за його словами, самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров готує собі в наступники свого сина, тож процеси таки йдуть. Мовляв, якщо не заглиблюватися в те, що відбувається в Росії, а дивитися виключно федеральні канали, може з'явитися певна ілюзія.

"Що там все так впевнено, що вони будуть стояти до кінця. Так, вони будуть стояти до кінця доти, поки їм буде вистачати ресурсів", – зауважив він.

Що ускладнить російську пропаганду

Нещодавно глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Росії вистачить ресурсів на агресивну війну лише на 3 місяці. Олександр Антонюк вважає, що тут мовиться про наступні хвилі мобілізації, які Росія буде вимушено робити. Мовляв, вони йдуть у більш забезпечені й великі міста, а це суттєво ускладнить процес російської пропаганди.

"Якщо враховувати, що з кожним разом мобілізація буде заходити ближче до Москви, складніше буде називати чорне білим, і радше навпаки", – заявив він.

Антонюк припустив, що "жару та істерики" російським пропагандистам додадуть українські безпілотники.

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