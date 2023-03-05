Його також можуть виключати з Комуністичної партії, до якої він входить. Колеги ж оголосили йому "публічний осуд". Відео перегляду звернення Путіна депутат оприлюднив у ютубі, інформує 24 Канал.
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Що відомо про правильний перегляд звернення Путіна
Депутат від Комуністичної партії Самарської обласної думи Міхаіл Абдалкін дивився звернення Владіміра Путіна до федеральних зборів 21 лютого з локшиною на вухах та оприлюднив відповідне відео в мережі.
На прохання заступника голови Самарської губернської думи Марини Антимонової прослухав двогодинне послання президента. Повністю підтримую, цілком згоден, чудовий виступ. Нічого подібного за останні 23 роки я не чув. Приємно здивований,
– іронічно написав депутат щодо звернення Путіна.
Згодом зауважив, що 22 лютого його викликали у поліцію. На 28 лютого комітет Самарської обласної думи зібрався на засідання. Там і розглянули такий "важливий" випадок з локшиною на вухах депутата.
Депутат дивився звернення Путіна / Скриншот
Як депутат дивився звернення Путін: дивіться відео
Юристка та політикиня-опопзиціонерка Любов Соболь заявила, що один із депутатів назвав відео з локшиною "річчю, яку тиражують як таку, що підвищує бойовий дух нацистів". Голова самарської фракції ліберально-демократичної партії Росії Алєксандр Степанов пропонував відправити Абдалкіна на військову службу. Ба більше, Алєксандр Живайкін заявив, що навіть солдати в окопах "встали, не боячись снайперів під час послання президента". Також колеги:
- бідкались через цей випадок;
- оголосили колезі "публічний осуд";
- рекомендували обкому Комуністичної партії Росії виключити Міхаіла Абдалкіна з партії;
- звернулися у поліцію та прокуратуру з проханням дати ситуації юридичну оцінку.
Питання "локшини" розглядали на засіданні / Скриншот
Ба більше, проти депутата вже склали адміністративний протокол за дискредитацію збройних сил Росії. 1 березня Міхаіл Абдалкін вже був на допиті у поліції. Матеріали передали в суд.
7 березня заплановано засідання Новокуйбишевського міського суду у справі про "дискредитацію армії".
"Боротимемося, доводитимемо свою непричетність і невинність", – заявив Абдалкін.
У справі політика має відбутись засідання суду / Скриншот
Звернення Путіна до федеральних зборів
- Путін звернувся до федеральних зборів 21 лютого. Під час кількагодинного звернення російський диктатор постійно кашляв, традиційно говорив про "неонацистів", ненависть "київського режиму", цитував Третій рейх.
- Говорив абсолютні нісенітниці про те, що нібито в Заходу відсутні "поняття честі, довіри то порядності". Звинувачував їх та говорив: "Це вони (Захід – 24 Канал) розв'язали війну. А ми використовуємо силу, щоб її зупинити".
- Ба більше, Путін знову бідкався через те, як же виникла Україна. Цього разу він сказав: "Проєкт України почали зрощувати ще у 19 столітті, ще в Австро-Угорщині, щоб відірвати історичні землі від Росії, все повторюється". Про що ж не сказав Путін – читайте тут.