Його також можуть виключати з Комуністичної партії, до якої він входить. Колеги ж оголосили йому "публічний осуд". Відео перегляду звернення Путіна депутат оприлюднив у ютубі, інформує 24 Канал.

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Що відомо про правильний перегляд звернення Путіна

Депутат від Комуністичної партії Самарської обласної думи Міхаіл Абдалкін дивився звернення Владіміра Путіна до федеральних зборів 21 лютого з локшиною на вухах та оприлюднив відповідне відео в мережі.

На прохання заступника голови Самарської губернської думи Марини Антимонової прослухав двогодинне послання президента. Повністю підтримую, цілком згоден, чудовий виступ. Нічого подібного за останні 23 роки я не чув. Приємно здивований,

– іронічно написав депутат щодо звернення Путіна.

Згодом зауважив, що 22 лютого його викликали у поліцію. На 28 лютого комітет Самарської обласної думи зібрався на засідання. Там і розглянули такий "важливий" випадок з локшиною на вухах депутата.



Депутат дивився звернення Путіна / Скриншот

Як депутат дивився звернення Путін: дивіться відео

Юристка та політикиня-опопзиціонерка Любов Соболь заявила, що один із депутатів назвав відео з локшиною "річчю, яку тиражують як таку, що підвищує бойовий дух нацистів". Голова самарської фракції ліберально-демократичної партії Росії Алєксандр Степанов пропонував відправити Абдалкіна на військову службу. Ба більше, Алєксандр Живайкін заявив, що навіть солдати в окопах "встали, не боячись снайперів під час послання президента". Також колеги:

бідкались через цей випадок;

оголосили колезі "публічний осуд";

рекомендували обкому Комуністичної партії Росії виключити Міхаіла Абдалкіна з партії;

звернулися у поліцію та прокуратуру з проханням дати ситуації юридичну оцінку.



Питання "локшини" розглядали на засіданні / Скриншот

Ба більше, проти депутата вже склали адміністративний протокол за дискредитацію збройних сил Росії. 1 березня Міхаіл Абдалкін вже був на допиті у поліції. Матеріали передали в суд.

7 березня заплановано засідання Новокуйбишевського міського суду у справі про "дискредитацію армії".

"Боротимемося, доводитимемо свою непричетність і невинність", – заявив Абдалкін.



У справі політика має відбутись засідання суду / Скриншот

Звернення Путіна до федеральних зборів