Его также могут исключать из Коммунистической партии, в которую он входит. Коллеги же объявили ему "публичное осуждение". Видео просмотра обращения Путина депутат обнародовал в ютубе, информирует 24 Канал.
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Что известно о правильном просмотре обращения Путина
Депутат от Коммунистической партии Самарской областной думы Михаил Абдалкин смотрел обращение Владимира Путина к федеральному собранию 21 февраля с лапшой на ушах и обнародовал соответствующее видео в сети.
По просьбе заместителя главы Самарской губернской думы Марины Антимоновой прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, вполне согласен, прекрасное выступление. Ничего подобного за последние 23 года я не слышал. Приятно удивлен,
– иронично написал депутат об обращении Путина.
Впоследствии заметил, что 22 февраля его вызвали в полицию. 28 февраля комитет Самарской областной думы собрался на заседание. Там и рассмотрели такой "важный" случай с лапшой на ушах депутата.
Депутат смотрел обращение Путина / Скриншот
Как депутат смотрел обращение Путин: смотрите видео
Юристка и политик-оппозиционер Любовь Соболь заявила, что один из депутатов назвал видео с лапшой "вещью, которую тиражируют как повышающую боевой дух нацистов". Глава самарской фракции либерально-демократической партии России Александр Степанов предлагал отправить Абдалкина на военную службу. Более того, Александр Живайкин заявил, что даже солдаты в окопах "встали, не боясь снайперов во время послания президента". Также коллеги:
- жаловались на этот случай;
- объявили коллеге "публичное осуждение";
- рекомендовали обкому Коммунистической партии России исключить Михаила Абдалкина из партии;
- обратились в полицию и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.
Вопрос "лапши" рассматривали на заседании / Скриншот
Более того, против депутата уже составили административный протокол за дискредитацию вооруженных сил России. 1 марта Михаил Абдалкин уже был на допросе полиции. Материалы были переданы в суд.
7 марта запланировано заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о "дискредитации армии".
"Будем бороться, будем доказывать свою непричастность и невинность", – заявил Абдалкин.
По делу политика должно пройти заседание суда / Скриншот
Обращение Путина к федеральному собранию
- Путин обратился в федеральное собрание 21 февраля. Во время нескольких часов обращения российский диктатор постоянно кашлял, традиционно говорил о "неонацистах", ненависти "киевского режима", цитировал Третий рейх.
- Говорил абсолютную чепуху о том, что якобы у Запада отсутствуют "понятие чести, доверия то порядочности". Обвинял их и говорил: "Это они (Запад – 24 Канал) развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить".
- Более того, Путин снова жаловался на то, как же возникла Украина. В этот раз он сказал: "Проект Украины начал сращиваться еще в 19 веке, еще в Австро-Венгрии, чтобы оторвать исторические земли от России, все повторяется". О чем не сказал Путин – читайте здесь.