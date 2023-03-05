Его также могут исключать из Коммунистической партии, в которую он входит. Коллеги же объявили ему "публичное осуждение". Видео просмотра обращения Путина депутат обнародовал в ютубе, информирует 24 Канал.

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Что известно о правильном просмотре обращения Путина

Депутат от Коммунистической партии Самарской областной думы Михаил Абдалкин смотрел обращение Владимира Путина к федеральному собранию 21 февраля с лапшой на ушах и обнародовал соответствующее видео в сети.

По просьбе заместителя главы Самарской губернской думы Марины Антимоновой прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, вполне согласен, прекрасное выступление. Ничего подобного за последние 23 года я не слышал. Приятно удивлен,

– иронично написал депутат об обращении Путина.

Впоследствии заметил, что 22 февраля его вызвали в полицию. 28 февраля комитет Самарской областной думы собрался на заседание. Там и рассмотрели такой "важный" случай с лапшой на ушах депутата.



Депутат смотрел обращение Путина / Скриншот

Как депутат смотрел обращение Путин: смотрите видео

Юристка и политик-оппозиционер Любовь Соболь заявила, что один из депутатов назвал видео с лапшой "вещью, которую тиражируют как повышающую боевой дух нацистов". Глава самарской фракции либерально-демократической партии России Александр Степанов предлагал отправить Абдалкина на военную службу. Более того, Александр Живайкин заявил, что даже солдаты в окопах "встали, не боясь снайперов во время послания президента". Также коллеги:

жаловались на этот случай;

объявили коллеге "публичное осуждение";

рекомендовали обкому Коммунистической партии России исключить Михаила Абдалкина из партии;

обратились в полицию и прокуратуру с просьбой дать ситуации юридическую оценку.



Вопрос "лапши" рассматривали на заседании / Скриншот

Более того, против депутата уже составили административный протокол за дискредитацию вооруженных сил России. 1 марта Михаил Абдалкин уже был на допросе полиции. Материалы были переданы в суд.

7 марта запланировано заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о "дискредитации армии".

"Будем бороться, будем доказывать свою непричастность и невинность", – заявил Абдалкин.



По делу политика должно пройти заседание суда / Скриншот

Обращение Путина к федеральному собранию