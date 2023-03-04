Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російське керівництво намалювало собі, що країна-агресор готова до тривалого протистояння.
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Однак насправді в Росії вже зараз виникають великі проблеми у різних сферах. Навіть російський мільярдер та олігарх Олег Дерипаска попередив про серйозні економічні проблеми для Росії.
На думку підсанкційного олігарха, чинна економічна політика може призвести до того, що у 2024 році у Росії просто "не буде грошей".
"Якщо навіть Дерипаска каже, що грошей немає, то є серйозні проблеми. Адже він бачить ситуацію не з точки зору божевільного патріота чи пропагандиста, а набагато масштабніше", – зауважив Ступак.
Пропаганда у російських церквах
За словами ексспівробітника СБУ, у Росії спрямовують величезні кошти на військово-промисловий комплекс, але обрізають фінансування решти галузей – охорони здоров'я, регіонального будівництва тощо.
Парадоксально, що частина росіян сприймає це, як належне. Велику роль у цьому відіграє російська пропаганда.
Особливо якісно працює пропаганда в церквах. Церковники просувають тему, що чим гірше ти живеш зараз тут, на Землі, тим краще будеш жити в іншому світі. І росіянам це подобається,
– розповів Ступак.
За його словами, населення Росії втішає себе тим, що, мовляв, зараз житиме погано, але потім потрапить на небеса, де життя буде прекрасним.
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Росіяни згодні погано жити, аби протистояти Заходу
Натомість, на думку деяких росіян, на Заході люди нібито зараз шикують, а потім будуть за це відповідати.
Росіяни згодні жити погано. У російському суспільстві широко розповсюджене уявлення, мовляв, добре не жили й нема чого починати,
– сказав Ступак.
Експерт Українського інституту майбутнього додав, що у Росії є великий прошарок населення, який був свідком руйнування Радянського Союзу.
"А зараз ці люди беруть активну участь у руйнуванні Росії лише заради того, щоб протистояти Заходу", – додав Ступак.
Проблеми Росії: коротко
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