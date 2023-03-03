Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За однією з версій, диктатор не призначив винних за "дірявість" російського кордону, оскільки боїться карати керівників різних спецслужб.

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Адже для Владіміра Путіна важливіша персональна лояльність його підлеглих, аніж їхній професіоналізм. За словами Гладких, у цьому питанні є важливий нюанс – очільник Кремля не буде звільняти когось за певні провали, тому що немає ким їх замінити.

У Путіна невелика лава запасних. У Росії за весь період повномасштабної війни не з'явилося жодного видатного військового лідера,

– наголосив політолог.

Гладких додав, що в країні-агресорі генерали перекидаються з однієї посади на іншу. І при цьому не можуть похвалитися ніякими досягненнями на полі бою, а стають відомими лише завдяки танцям голяка.

Кадрова криза у Росії

За словами Гладких, у Росії є серйозна управлінська та кадрова криза, яка неминуче призведе до певного соціального вибуху. Політолог зауважив, що є революційний принцип "верхи не можуть, а низи не хочуть".

У Росії назріває ситуація, коли "верхи не можуть". Вони не можуть нічого вже зараз. Проблема залишається лише з низами,

– зазначив Гладких.

Скільки часу потрібно низам для того, аби вони зрозуміли, що більше так не хочуть, невідомо.

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Плани Путіна можуть обернутися проти нього

Однак невдоволення у Росії буде назрівати дедалі більше.

Путін підігріває це невдоволення у російських масах. Він думає, що вдасться цю агресію потім спрямувати у бік України. Тобто залучити всіх розлючених росіян до війни проти України,

– сказав політолог.

Однак, на думку Гладких, усе може скластися інакше. Озлобленість росіян може обернутися проти самого Путіна та його режиму і вилитися всередині Росії.

Передумови для соціального вибуху у Росії

Політолог зазначив, що у Росії дедалі більше наростають внутрішні суперечності. Зокрема, у російському суспільстві є велике майнове розшарування.

Донька Дмітрія Пєскова (прессекретаря Путіна – 24 Канал) у Дубаї насолоджується життям у той час, як деяким родинам після загибелі мобілізованих батьків чи синів дають пачку пельменів. Це не може не викликати обурення у російському суспільстві,

– наголосив Гладких.

Також розбіжності виникають і в інших сферах.

Існує напруга між регіонами, яка проявляється у мобілізаційних планах. Політолог зауважив, що мобілізацію чомусь не проводять на головній вулиці Москви – Твєрській. Натомість запаси живої сили поповнюють представниками російської глибинки.

Етнічна нерівність. За словами Гладких, на полі бою в Україні загинуло більше бурятів, ніж етнічних росіян.

Політолог підсумував, що рано чи пізно ці розбіжності можуть вилитися у певні дії, спрямовані проти режиму російського диктатора Владіміра Путіна.

Настрої у Росії: коротко