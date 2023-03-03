В опитуванні взяли участь щонайменше 5,6 мільйона осіб. Результати просто вражають.
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Мовиться про Кенігсберг (Калінінград та область), Інгрію (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал.
Результати вийшли такими:
- Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти;
- Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти;
- Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти;
- Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти;
- Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.
Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми – це лише перша ластівка на шляху самовизначення республік,
– заявили організатори референдуму.
Вони також зазначили, що попереду багато роботи щодо легітимізації результатів референдуму і про подальші плани збираються розповісти протягом місяця.
Росія вже розпадається на шматки
- Навіть у Росії не залишилося тих, хто досі ще не зрозумів, що їхня так звана "СВО" пішла не за планом. "Київ за три дні" перетворився у рік важкої тягучої війни та колосальні втрати. Воєнні експерти вже кажуть, що це призведе до ймовірної зміни режиму з цілком реалістичним сценарієм розпаду країни.
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, що Росія втрачає контроль усередині країни. А російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зазначив, що російський диктатор все менше контролює навіть війну.