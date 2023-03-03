В опитуванні взяли участь щонайменше 5,6 мільйона осіб. Результати просто вражають.

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Мовиться про Кенігсберг (Калінінград та область), Інгрію (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал.

Результати вийшли такими:

Кенігсберг: 72,1% за незалежність, 27,9% – проти;

Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% – проти;

Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% – проти;

Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% – проти;

Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% – проти.

Підсумки онлайн референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів укоренилися в суспільстві народів, що населяють "російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян та результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми – це лише перша ластівка на шляху самовизначення республік,

– заявили організатори референдуму.

Вони також зазначили, що попереду багато роботи щодо легітимізації результатів референдуму і про подальші плани збираються розповісти протягом місяця.

Росія вже розпадається на шматки