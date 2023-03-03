В опросе приняли участие не менее 5,6 миллиона человек. Результаты просто впечатляют.
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Речь идет о Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубане (Краснодарский край), Сибири и Урале.
Результаты получились следующими:
- Кенигсберг: 72,1% за независимость, 27,9% – против;
- Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% – против;
- Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% – против;
- Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% – против;
- Урал: 68,2% за независимость, 31,8% – против.
Итоги онлайн-референдумов показали две важные тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "русскую империю". Во-вторых, российские власти боятся нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка на пути самоопределения республик,
– заявили организаторы референдума.
Они также отметили, что впереди много работы по легитимизации результатов референдума и дальнейшие планы собираются рассказать в течение месяца.
Россия уже распадается на куски
- Даже в России не осталось тех, кто до сих пор не понял, что их так называемая "СВО" пошла не по плану. "Киев за три дня" превратился в год тяжелой тягучей войны и колоссальные потери. Военные эксперты уже говорят, что это приведет к вероятному изменению режима с полностью реалистичным сценарием распада страны.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, что Россия теряет контроль внутри страны. А российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что русский диктатор все меньше контролирует даже войну.