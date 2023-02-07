Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, в Росії триває приватизація армії й усі ПВК підпорядковуються не Путіну, а іншим особам, що свідчить про втрату контролю.
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Путін втрачає контроль
Російський опозиціонер переконаний, що Владімір Путін поступово втрачає контроль над великою сферою, що стосується Росії – війною. Цьому посприяло збільшення кількості ПВК, що беруть участь у війні проти України
Над чим Путін втратив контроль: дивіться відео
Також, на думку Яковенка, в Росії слабшає економіка й Путін перестає її контролювати, бо доходи знизились, а витрати збільшились. Окрім цього є певна демографічна криза, бо частина населення покинула країну. Також російський диктатор не контролює й інформаційний простір.
Я твердо знаю, що Путін значною мірою не контролює багато моментів в інформаційному просторі. Той же Владімір Соловйов критикує Путіна, не називаючи його, але він просто кричить, закочується з піною в роті й кричить, чому досі не знищений Київ,
– сказав Ігор Яковенко.
Журналіст впевнений, що зростає критика в адресу Путіна від "турбопатріотів", а з кожною поразкою диктатора від української армії він буде слабшати.
"Я не виключаю, що в якийсь момент путінський режим може пасти й тоді імперіалістична війна переросте в мафіозну вже всередині Росії. Путін суттєво за цей рік ослаб", – сказав Яковенко.
Путін готує масштабний наступ на Україну: що відомо
- Залишається високою ймовірність "повторного" вторгнення російських військ. Путіну важливо втримати окуповані території, бо інакше він може втратити владу та життя.
- Влаштовуючи нове "вторгнення", Путін хоче зірвати український контрнаступ. На думку військового експерта Михайла Притули, від цих провокацій не варто очікувати чогось серйозного.
- Ймовірно, що новий наступ росіян відбуватиметься так само, як і зараз. Росія має проблеми із забезпеченням технікою, а в такому випадку мобілізовані росіяни – це легка піхота, яку легко знищити.