Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, в Росії триває приватизація армії й усі ПВК підпорядковуються не Путіну, а іншим особам, що свідчить про втрату контролю.

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Путін втрачає контроль

Російський опозиціонер переконаний, що Владімір Путін поступово втрачає контроль над великою сферою, що стосується Росії – війною. Цьому посприяло збільшення кількості ПВК, що беруть участь у війні проти України

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Також, на думку Яковенка, в Росії слабшає економіка й Путін перестає її контролювати, бо доходи знизились, а витрати збільшились. Окрім цього є певна демографічна криза, бо частина населення покинула країну. Також російський диктатор не контролює й інформаційний простір.

Я твердо знаю, що Путін значною мірою не контролює багато моментів в інформаційному просторі. Той же Владімір Соловйов критикує Путіна, не називаючи його, але він просто кричить, закочується з піною в роті й кричить, чому досі не знищений Київ,

– сказав Ігор Яковенко.

Журналіст впевнений, що зростає критика в адресу Путіна від "турбопатріотів", а з кожною поразкою диктатора від української армії він буде слабшати.

"Я не виключаю, що в якийсь момент путінський режим може пасти й тоді імперіалістична війна переросте в мафіозну вже всередині Росії. Путін суттєво за цей рік ослаб", – сказав Яковенко.

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