Про це 24 Каналу розповів Михайло Притула – військовий експерт. За його словами, для Путіна важливо утримати бодай окуповані українські землі.

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Що чекає на Росію

Михайло Притула зауважив, що очільник Росії скоріше за все розраховує не стільки на власні сили.

Абсолютно, це спроба зірвати наш контрнаступ, тому що втрата для Путіна, наприклад, Донецької, Луганської області чи Криму – це втрата фактично його посади та життя,

– пояснив він.

На його думку, російський манюпас вихований на патріотизмі, тому не пробачить диктатору поразку.

"Будуть негативні наслідки для політичної кар'єри Путіна", – розказав військовий експерт.

За його словами, це призведе до втрати Путіним і свободи, і життя.

Ймовірність здійснення повторного наступу

Михайло Притула повідомив, що очікувати, що ймовірний повторний наступ росіян буде масштабним не слід. Над усе це буде спроба чи навіть слабка пародія взяти реванш.

У порівнянні із тим, що було навесні минулого року, то це дуже звужений варіант,

– зосередив увагу він.

На думку військового експерта, весною 2022 року противник заходив на українські території майже по всіх напрямках, які тільки були можливі.

"Він не наступав лише по одному напрямку, який показував Кирило Буданов на своїй мапі ще в листопаді 2021 року. Це напрямок Коростень–Житомир–Крижопіль", – пояснив він.

Притула зауважив, що зараз ворог може використати лише один, а максимум два напрямки.

Він готував знову ж таки цей наступ майже рік, збирав по засіках, а те, що він набрав – "розпакування" покаже,

– розказав він.

За словами військового експерта, Путін прагне показати, що до річниці війни проти України йому вдалося чогось досягти. Проте насправді ворог не має ніяких успіхів і навіть не може на них розраховувати.

Ймовірний наступ росіян: коротко