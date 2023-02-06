Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Притула – военный эксперт. По его словам, для Путина важно удержать хотя бы оккупированные украинские земли.

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Что ждет Россию

Михаил Притула отметил, что глава России, скорее всего, рассчитывает не столько на собственные силы.

Абсолютно, это попытка сорвать наше контрнаступление, потому что потеря для Путина, например, Донецкой, Луганской области или Крыма – это потеря фактически его должности и жизни.

– объяснил он.

По его мнению, российский манюпас воспитан на патриотизме, потому не простит диктатору поражение.

"Будут отрицательные последствия для политической карьеры Путина", – рассказал военный эксперт.

По его словам, это приведет к потере Путиным и свободы, и жизни.

Вероятность осуществления повторного наступления

Михаил Притула сообщил, что ожидать, что вероятное повторное наступление россиян будет масштабным не следует. Прежде всего это будет попытка или даже слабая пародия взять реванш.

По сравнению с тем, что было весной прошлого года, это очень суженный вариант,

– сосредоточил внимание он.

По мнению военного эксперта, весной 2022 года противник заходил на украинские территории почти по всем направлениям, которые только были возможны.

"Он не наступал только по одному направлению, которое показывал Кирилл Буданов на своей карте еще в ноябре 2021 года. Это направление Коростень–Житомир–Крыжополь", – пояснил он.

Притула отметил, что сейчас враг может использовать только одно, а максимум два направления.

Он готовил опять же это наступление почти год, собирал по закромкам, а то, что он набрал – "распаковка" покажет,

– рассказал он.

По словам военного эксперта, Путин стремится показать, что к годовщине войны против Украины ему удалось чего-то достичь. Однако на самом деле враг не имеет никаких успехов и даже не может рассчитывать на них.

Вероятное наступление россиян: коротко