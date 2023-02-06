Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, наступление россиян началось еще после российского Рождества, то есть после 7 января.

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Как отметил военный эксперт, наступление оккупантов нарастает в геометрической прогрессии. То есть каждый день количество российских войск на линии фронта увеличивается в определенное количество раз. Соответственно, растет давление оккупантов на ВСУ.

Оккупанты наступают в Донецкой и Луганской областях

Как рассказал Свитан, наступательные действия оккупантов нарастают из-за того, что в Украину постоянно заходят новые силы врага.

Еще будут заходить около 100 тысяч военных. В основном, россияне двигаются в направлении Луганской и Донецкой областей,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его словам, российские войска заходят с 2 направлений:

из города Валуйки Белгородской области – на Сватово и Кременную в Луганской области;

или идут через Ростов-на-Дону и Мариуполь, а дальше поднимаются к северу ближе к Донецку.

Роман Свитан предположил, как будет разворачиваться новое наступление россиян: смотрите видео

Интенсивность наступления будет нарастать каждый день

Свитан отметил, что ежедневно увеличивается количество войск врага на "нуле".

Оккупанты будут разворачивать атаки на участке в 200 километров фронта на Донбассе – от Угледара до Купянска. Именно на этой линии фронта в ближайшее время будет увеличиваться давление на украинских защитников,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время полковник запаса ВСУ убежден, что никакого другого масштабного наступления, когда как-то утром на Украину откуда-то двинет огромное количество российских войск, не будет. По его словам, подобные сценарии уже в прошлом.

Задача врага в Луганской области

Свитан отметил, что в районе Луганского фронта россияне попытаются вытеснить украинские войска с левого берега реки Оскол – на участке от Купянска до Лимана. Причем, по словам военного эксперта, оккупанты будут двигаться с двух сторон:

со стороны российских Валуек – на Купянск и Сватово, то есть с севера на юг;

также попытаются наступать с востока на запад – от Кременной на Торское и Лиман.

"Россияне будут пытаться с междуречья Оскола и реки Красная, вдоль которой сейчас идет линия фронта, вытеснить наши войска, прикрываясь с правого фланга Оскольским водохранилищем", – отметил военный эксперт.

Зачем россиянам Угледар в Донецкой области

Свитан считает, что в Донецкой области российские захватчики и дальше будут штурмовать город Угледар.

"Угледар нужен россиянам для того, чтобы зайти в тыл нашей группировке, выйдя на Курахово и через Покровск – до Доброполья. Однако это займет у них определенное время", – отметил полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что на этом участке – несколько десятков километров, которые быстро не пройдешь.

Планы россиян на Бахмут

Также, по словам военного эксперта, оккупанты будут двигаться на Авдеевку и Марьинку. Кроме того, россияне будут пытаться оцепить Бахмут, подойдя к городу с юга.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сейчас россияне пытаются выйти на Часов Яр. Именно этот город будет неким камнем преткновения для россиян в системе, удерживающей наши войска в Бахмуте. Сейчас выход на Часов Яр для россиян закрыт. Наши войска и дальше будут удерживать этот рубеж.

Свитан добавил, что также оккупанты будут пытаться выйти из-под Лисичанска в район Северска.

Что нужно Украине, чтобы остановить наступление врага

Полковник ВСУ отметил, что в ближайшее время все направления на Донбассе будут горячими. Однако Свитан убежден, что усилия оккупантов хватит максимум до конца февраля. Ведь Россия во время наступательных действий будет нести большие потери.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Нам следует вывести режим уничтожения россиян на новый уровень. То есть поднять это количество с 700 – 800 в сутки до 1,5 тысяч. Еще будет около 1,5 тысячи раненых. Есть нам нужно выводить с линии фронта навсегда около 3 тысяч россиян в день, и тогда мы остановим это наступление.

Свитан добавил, что после февраля наступательные действия российских войск пойдут на убыль. Ведь у России сейчас нет войск для того, чтобы и дальше увеличивать наступление.

Масштабное наступление россиян: коротко