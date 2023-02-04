Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, страна-агрессор уже перешла к наступлению.

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В частности, оккупационное войско в последнее время активно активизировалось на Востоке Украины.

"Россия уже идет в наступление в Донецкой области. Если посмотреть на сводки Генштаба ВСУ, то там есть перечень населенных пунктов, вблизи которых враг идет в атаку", – сказал Федоров.

Россияне сменили состав штурмовых групп

По словам военного эксперта, тактика россиян во время наступления почти не изменилась. Федоров отметил, что российские генералы не могут придумать ничего нового. Однако есть определенные изменения при формировании штурмовых групп.

Сейчас в наступление бросают не бывших заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера", и даже не кадровых военных, а солдат и офицеров элитных частей – воздушно-десантных войск и морской пехоты, если таковая еще осталась,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что состав наступательных групп изменился с тех пор, как руководителем Объединенной группировки войск России в Украине назначили Валерия Герасимова.

Как действия врага работают в пользу ВСУ

Как рассказал Федоров, в общем-то российское наступление происходит волнами.

Сначала в атаку идут группы людей с автоматами, легкими переносными минометами или другими видами вооружения, которые могут перенести пара людей.

Эта волна может захватить какой-нибудь дом. Однако чаще всего Вооруженные Силы Украины отражают подобные вражеские атаки.

После этого россияне наносят артиллерийский удар и отправляют в атаку новую волну штурмовой пехоты.

По словам военного эксперта, то, что сейчас в первых рядах идут именно элитные российские войска, играет в пользу Украины.

"Это означает, что российские элитные части теряют самых подготовленных солдат и офицеров, которые у них есть", – сказал Федоров.

Новое наступление России: коротко