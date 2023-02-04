Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, країна-агресорка вже перейшла до наступу.

Зверніть увагу Росія сунутиме на двох напрямках і знову захоче захопити Київ: що відомо про новий етап війни

Зокрема, окупаційне військо останнім часом дуже активізувалося на Сході України.

"Росія вже йде у наступ у Донецькій області. Якщо подивитися на зведення Генштабу ЗСУ, то там є перелік населених пунктів, поблизу яких ворог йде в атаку", – сказав Федоров.

Росіяни змінили склад штурмових груп

За словами військового експерта, загалом тактика росіян під час наступу майже не змінилася. Федоров зауважив, що російські генерали не можуть вигадати нічого нового. Однак є певні зміни при формуванні штурмових груп.

Зараз у наступ кидають не колишніх в'язнів, яких завербували до ПВК "Вагнера", і навіть не кадрових військових, а солдатів та офіцерів елітних частин – повітряно-десантних військ та морської піхоти, якщо така ще залишилася,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що склад наступальних груп змінився відтоді, як керівником Об'єднаного угруповання військ Росії в Україні призначили Валєрія Герасімова.

Як дії ворога працюють на користь ЗСУ

Як розповів Федоров, загалом російський наступ відбувається хвилями.

Спочатку в атаку йдуть групи людей з автоматами, легкими переносними мінометами або іншими видами озброєння, яке можуть перенести пара людей.

Ця хвиля може захопити якийсь будинок. Однак найчастіше Збройні Сили України відбивають такі ворожі атаки.

Після цього росіяни завдають артилерійського удару і відправляють в атаку нову хвилю штурмової піхоти.

За словами військового експерта, те, що тепер у перших рядах йдуть саме елітні російські війська, грає на користь України.

"Це означає, що російські елітні частини втрачають найпідготовленіших солдатів та офіцерів, які у них є", – сказав Федоров.

Новий наступ Росії: коротко