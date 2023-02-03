Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що Путін хоче виграти час, аби зміцнити армію.
Читайте також "Путін розуміє, що програв": конфлікти серед російського керівництва не вщухають
У зверненні, яке російський диктатор готує на 24 лютого 2023 року, навряд мовитиметься про оголошення війни, переконаний Жданов. Скептично він ставиться і до можливості оголошення другої хвилі мобілізації в Росії, а надто й загальної мобілізації.
Путін сам боїться озброювати російський народ. Як кажуть класики "російський бунт безглуздий та нещадний",
– додав військовий експерт.
Який план у Путіна
Жданов переконаний, що Путін прагне максимально досягти хоч якогось успіху до 24 лютого. Він також повідомив, що на цю дату Росія ініціює засідання Ради Безпеки ООН з питань України.
Він намагатиметься отримати перемир'я, аби посадити нас за стіл переговорів, для того, щоб сформувати до літа цього року угрупування з 500 тисяч, про яке ми сьогодні говоримо,
– додав Жданов.
Він переконаний, що Путін планує у літню компанію відновити наступ для захоплення України.
Чи буде повторний наступ Росії на Україну: останнє
- Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк повідомив, що Путін прагне окупувати повністю Донецьку та Луганську області. І зробити це якомога швидше. Мовиться про план вийти на адміністративні межі до березня цього року.
- Олексій Резніков наголосив на тому, що варто очікувати на новий наступ з боку ворога 24 лютого 2023 року.
- Михайло Самусь впевнений, що Росія зараз нездатна проводити стратегічну наступальну операцію, але за кілька місяців вони можуть підготуватись.