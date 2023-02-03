Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що Путін хоче виграти час, аби зміцнити армію.

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У зверненні, яке російський диктатор готує на 24 лютого 2023 року, навряд мовитиметься про оголошення війни, переконаний Жданов. Скептично він ставиться і до можливості оголошення другої хвилі мобілізації в Росії, а надто й загальної мобілізації.

Путін сам боїться озброювати російський народ. Як кажуть класики "російський бунт безглуздий та нещадний",

– додав військовий експерт.

Який план у Путіна

Жданов переконаний, що Путін прагне максимально досягти хоч якогось успіху до 24 лютого. Він також повідомив, що на цю дату Росія ініціює засідання Ради Безпеки ООН з питань України.

Він намагатиметься отримати перемир'я, аби посадити нас за стіл переговорів, для того, щоб сформувати до літа цього року угрупування з 500 тисяч, про яке ми сьогодні говоримо,

– додав Жданов.

Він переконаний, що Путін планує у літню компанію відновити наступ для захоплення України.

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