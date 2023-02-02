Відповідну думку міністр оборони висловив в ефірі телеканалу. Свої слова він супроводив закликом до країн-членів НАТО надати Україні нову військову допомогу.

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Наступ буде на двох напрямках

Очільник оборонного відомства наголосив, що Україна не може втрачати ініціативу. Допомогти нам у цьому може ще більше озброєння від союзників.

Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни – 24 Канал) живуть символікою, вони спробують щось зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога,

– підкреслив Резніков.

Свої слова він підтвердив цифрами. Міністр зазначив, що Кремль мобілізував 500 тисяч солдатів. І хоч офіційно мовилося про 300 тисяч, ситуація на кордонах свідчить таки про пів мільйона. Тож наша держава повинна бути готова до можливого нового наступу.

На яких напрямках посуне ворог

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, вороже військо цілком може здійснити наступ на двох напрямках. Мовиться про Донбас, а також Південь України. І саме до такого сценарію готуються у Києва. І саме це спонукає президента Володимира Зеленського тиснути на міжнародних партнерів. Адже зброя та важка техніка нам були потрібні ще на позавчора.

Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже на війні все вирішує ініціатива,

– наголосив він.

Водночас він висловив подяку Франції за те, що вона відправила до України 12 САУ Caesar. Міністр додав, що нашій державі необхідно швидше отримати "повітряні ресурси". Також він попрохав міжнародних партнерів навчати українських пілотів на літаках, які, швидше за все, нам нададуть.

Зброї та техніки стає все більше