Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Розширення радіуса дії українських ракет призведе до зміни ситуації на полі бою, вважає експерт.

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Стало відомо, що Сполучені Штати Америки до кінця тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Західні ЗМІ інформували, що він буде містити ракети GLSDB, які мають дальністю удару 150 кілометрів.

За словами військового експерта, коли Україна отримала перші Himars, щільність вогню знизилася вдвічі. Тоді росіянам довелося відсувати дивізійні склади із 40 кілометрів глибини до 80 від лінії фронту. А зараз ці склади перебувають на відстані 100 – 120 кілометрів.

Характеристика ракет

За словами Світана, ракети GLSDB – це поєднання розгінного блоку від ракети М26 та плануючої бомби, яка набирає розгін до певної швидкості, піднімається на задану висоту, а далі летить ще 110 кілометрів.

Це високоточна авіабомба вагою 90 кілограмів з такою ж бойовою частиною, як у ракети М31. Вона може пробивати бетон до 1 метру 90 сантиметрів, може вибухати із затримкою, вибухати контактно чи в повітрі, вражаючи живу силу та техніку ворога.

Як високоточні ракети GLSDB допоможуть на фронті: дивитись відео

Як зміниться хід подій

Світан прогнозує, коли Україна отримає ці ракети, станеться подібний перелом, як тоді, коли надійшли ракети М31.

Пускових установок Himars у нас достатньо, а ці ракети змусить росіян ще далі формувати свої склади, розвивати нові логістичні шляхи, а це, як мінімум, вдвічі знову зменшить кількість бойового ураження, яке вони можуть завдавати нам на лінії фронту,

– додав експерт.

Він зауважив, що використання таких бомб планується переважно на Донецькому напрямку. Імовірно, ЗСУ діставатимуть до Новоазовська, Маріуполя, з'явиться змога відсікати системи забезпечення біля Іловайська, Шахтарська. І всі склади росіянам доведеться переміщати аж під Ростов, резюмував Світан.

Що відомо про ракети GLSDB