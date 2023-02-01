Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Расширение радиуса действия украинских ракет приведет к изменению ситуации в поле боя, считает эксперт.

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Стало известно, что Соединенные Штаты Америки до конца недели могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Западные СМИ информировали, что он будет содержать ракеты GLSDB, обладающие дальностью удара 150 километров.

По словам военного эксперта, когда Украина получила первые Himars, плотность огня снизилась вдвое. Тогда россиянам пришлось отодвигать дивизионные составы с 40 км глубины до 80 от линии фронта. А сейчас эти склады находятся на расстоянии 100 – 120 км.

Характеристика ракет

По словам Свитана, ракеты GLSDB – это соединение разгонного блока от ракеты М26 и планирующей бомбы, которая набирает разгон до определенной скорости, поднимается на заданную высоту, а дальше летит еще 110 километров.

Это высокоточная авиабомба весом 90 килограммов с такой же боевой частью, как у ракеты М31. Она может пробивать бетон до 1 метра 90 сантиметров, может взрываться с задержкой, взрываться контактно или по воздуху, поражая живую силу и технику врага.

Как высокоточные ракеты GLSDB помогут на фронте: смотреть видео

Как изменится ход событий

Свитан прогнозирует, когда Украина получит эти ракеты, произойдет подобный перелом, как тогда, когда поступили ракеты М31.

Пусковых установок Himars у нас достаточно, а эти ракеты заставит россиян еще дальше формировать свои составы, развивать новые логистические пути, а это, как минимум, вдвое снова уменьшит количество боевого поражения, которое они могут наносить нам на линии фронта.

– добавил эксперт.

Он отметил, что использование таких бомб планируется преимущественно в Донецком направлении. Вероятно, ВСУ будут доставать в Новоазовск, Мариуполь, появится возможность отсекать системы обеспечения возле Иловайска, Шахтерска. И все склады россиянам придется перемещать под Ростов, резюмировал Свитан.

Что известно о ракетах GLSDB