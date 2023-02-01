Про це The Wall Street Journal повідомили люди, знайомі з питанням. Нова "розумна" зброя – це наземна бомба GLSDB. Вона поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26.

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США можуть передати Україні GLSDB

Крилаті бомби GLSDB, які можуть бути у пакеті допомоги, котрий планують оголосити 3 лютого, мають дальність польоту 150 кілометрів. Сполучені Штати досі не надавали ЗСУ ракет такої дальності.

Очікувана поставка зброї більшої дальності відбувається в той час, коли США і європейські союзники почали надавати Україні сучасні бойові танки та інше передове озброєння напередодні очікуваного російського наступу. Сполучені Штати пообіцяли надати нашій державі понад 27 мільярдів доларів військової допомоги.

GLSDB може запускатися з ракетних установок, таких як система HIMARS, які вже постачаються в Україну. Бомба оснащена крилами, що дозволяють їй летіти до цілі, і ракетним двигуном, котрий надає додаткову дальність польоту.

Це дозволяє точно наводити її на ціль, як при запуску з літака, без ризику для військових і з меншими витратами. Також GLSDB має вдосконалені системи стеження, які роблять її більш точною. Заявлена точність – до ширини автомобільної шини.

GLSDB постачатимуть в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка фінансує придбання або створення нових озброєнь і систем, а не вилучення їх з американських арсеналів. Таке озброєння зазвичай доставляється довше, ніж зброя і техніка з наявних запасів США.

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США можуть надати Україні ракети більшої дальності

За даними джерел видання Reuters, США вже цього тижня можуть оголосити масштабний пакет військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів. Військова допомога включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Джерела журналістів зазначили, що США відхилили запит України на ракети ATACMS з радіусом дії до 297 кілометрів. Однак Вашингтон міг погодити надання крилатих бомб GLSDB, які дозволять українським військовим бити по тилових позиціях ворога. Зокрема, захисники зможуть продовжувати контратаки, заважаючи Росії в тилу окупованих територій.