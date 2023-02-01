Така відповідь неабияк здивувала, тому що країна завжди мала проукраїнські настрої в контексті надання нам озброєння. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Техніка, яку неможливо замінити

Річ у тому, зауважив оглядач, що у Греції є багато територіальних суперечностей з Туреччиною. Вони постійно перебувають у форматі замороженого конфлікту.

Сучасна зброя дійсно потрібна країні, щоб підтримувати свою боєздатність на достатньо високому рівні,

– наголосив Коваленко.

За його словами, передавати озброєння, що можна замінювати – як от БМП-1 на Marder – цілком можливо. Щодо комплексів ППО також можлива дискусія. Проте з танками усе набагато складніше.

"Чим вони замінять Leopard 2, якщо вони віддадуть нам хоча б батальйон або більше? На мій погляд, їхня позиція обумовлена думками про власну обороноздатність", – переконаний військово-політичний оглядач.

Очевидно, що найближчим часом питання конфронтації між Грецією й Туреччиною вирішене не буде. Відтак, запевняє Коваленко, танків Leopard 2 від Греції ми не отримаємо.

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