До речі, Іспанія планує відправити Україні Leopard вже весною 2023 року. Раніше повідомлялося, що Мадрид може надати понад пів сотні танків.
До речі Танків не буде: Італія заявила, що не надаватиме Україні наступальну зброю
Скільки танків Іспанія хоче передати Україні
Як стало відомо, Україна може отримати від чотирьох до шести відремонтованих танків Leopard 2A4 від Іспанії в рамках першого постачання.
Наразі Міноборони Іспанії проводить переговори з промисловістю стосовно термінового відновлення танків.
Як Іспанія допомагає Україні
- Українці в Іспанії можуть отримати до 500 євро допомоги. Подати заявку на отримання допомоги можна до 31 травня 2023 року.
- 27 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже погодила постачання танків Leopard в Україну.
- За словами Роблес, Мадрид може передати Україні 53 танки Leopard 2 A4. Однак вона зауважила, що не всі з них, на жаль, справні.
- Понад 200 українських військовослужбовців пройдуть навчання на базі ВПС поблизу Мадрида. Частина українських бійців навчатимуться на системі ППО HAWK.
- До речі, за період з 9 березня по 28 грудня в Іспанії було оформлено майже 161 тисячу тимчасових захистів для громадян України.