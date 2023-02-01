До речі, Іспанія планує відправити Україні Leopard вже весною 2023 року. Раніше повідомлялося, що Мадрид може надати понад пів сотні танків.

До речі Танків не буде: Італія заявила, що не надаватиме Україні наступальну зброю

Скільки танків Іспанія хоче передати Україні

Як стало відомо, Україна може отримати від чотирьох до шести відремонтованих танків Leopard 2A4 від Іспанії в рамках першого постачання.

Наразі Міноборони Іспанії проводить переговори з промисловістю стосовно термінового відновлення танків.

Як Іспанія допомагає Україні