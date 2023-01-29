Попри це, Італія обіцяє працювати для досягнення миру. Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

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Італія не надаватиме наступального озброєння Україні

Таяні зазначив, що військова ситуація в Україні – дуже складна.

Ми дуже стурбовані, ми всі працюємо заради миру і, як вирішив парламент, готові надати оборонну зброю. Ми ніколи не надішлемо наступальну зброю, тому що ми не воюємо з Росією, у нас немає нічого спільного з російським народом,

– зауважив міністр закордонних справ Італії.

Він підсумував, що Італія лише прагне захистити незалежність України.

Яка зброя потрібна Україні

Резніков розповів, яка зброя потрібна Україні. Серед бажаного:

винищувачі,

бойові літаки,

далекобійні ракети.

За словами очільника українського оборонного відомства, все це потрібно не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.

Резніков сподівається, що наступні 2 тижні переговорів з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військових літаків завершаться ухваленням позитивного рішення. Він підкреслив, що з розвитком війни в Україну почала надходити військова техніка, в наданні якої колись відмовляли.

Для мене все, що неможливо сьогодні, можливо завтра,

– підсумував Резніков.

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