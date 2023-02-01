Кстати, Испания планирует отправить Украине Leopard уже весной 2023 года. Ранее сообщалось, что Мадрид может предоставить более полусотни танков.

Кстати Танков не будет: Италия заявила, что не будет предоставлять Украине наступательное оружие

Сколько танков Испания хочет передать Украине

Как стало известно, Украина может получить от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4 от Испании в рамках первой поставки.

В настоящее время Минобороны Испании проводит переговоры с промышленностью по срочному восстановлению танков.

Как Испания помогает Украине